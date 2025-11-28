Hattrick av Christoffer Rapp när Mjölby slog Tyringe

Seger för Mjölby med 5–3 mot Tyringe

Christoffer Rapp gjorde tre mål för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Christoffer Rapp stod för ett hattrick när Mjölby besegrade Tyringe på bortaplan i hockeyettan södra med 5–3 (0–1, 2–0, 3–2).

Christoffer Rapp gjorde tre mål för Mjölby

Gustaf Berling gav Tyringe ledningen efter fem minuters spel på pass av Oskar Tängerby och Liam Thorbjörnsson.

Efter 7.32 i andra perioden slog Christoffer Rapp till framspelad av Edvin Lundqvist och William Strand och kvitterade för Mjölby.

Christoffer Rapp gjorde dessutom 1–2 efter 18.09 på pass av William Strand och Edvin Lundqvist.

Mjölby övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.26 genom David Bremer och gick upp till 1–4 innan Tyringe kom tillbaka och reducerade till 3–4.

Innan matchen var över hade Mjölby gjort 3–5.

Edvin Lundqvist gjorde ett mål för Mjölby och spelade fram till tre mål, William Strand hade tre assists och Christoffer Rapp gjorde tre mål.

För Tyringe gör resultatet att laget nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Mjölby är på fjärde plats. Noteras kan att Tyringe sedan den 30 oktober har tappat åtta placeringar i tabellen.

Den 17 januari möts lagen återigen, då i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Tyringe är Halmstad. Lagen möts söndag 30 november 16.00 i Halmstad Arena. Mjölby tar sig an Visby/Roma borta fredag 5 december 19.00.

Tyringe–Mjölby 3–5 (1–0, 0–2, 2–3)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (5.11) Gustaf Berling (Oskar Tängerby, Liam Thorbjörnsson).

Andra perioden: 1–1 (27.32) Christoffer Rapp (Edvin Lundqvist, William Strand), 1–2 (38.09) Christoffer Rapp (William Strand, Edvin Lundqvist).

Tredje perioden: 1–3 (40.26) David Bremer (William Strand), 1–4 (43.24) Christoffer Rapp (Edvin Lundqvist, David Bremer), 2–4 (46.30) Ludwig Laband (Liam Thorbjörnsson, Oskar Tängerby), 3–4 (47.42) Sebastian Kjellen (Gustaf Berling, Max Kroon), 3–5 (59.17) Edvin Lundqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 0-1-4

Mjölby: 3-1-1

Nästa match:

Tyringe: Halmstad Hammers HC, borta, 30 november

Mjölby: Visby/Roma, borta, 5 december