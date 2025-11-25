Hattrick av Alfred Carlsson när Tingsryd J20 slog Bäcken

Tingsryd J20 segrade – 6–1 mot Bäcken

Tingsryd J20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Tingsryd J20:s Alfred Carlsson tremålsskytt

Alfred Carlsson stod för ett hattrick när Tingsryd J20 besegrade Bäcken på hemmaplan i U20 region syd herr med 6–1 (1–0, 3–0, 2–1).

Segern var Tingsryd J20:s åttonde på de senaste tio matcherna, och nionde raka segern på hemmaplan.

Alfred Carlsson tremålsskytt för Tingsryd J20

Tingsryd J20 tog ledningen efter 12.42 genom Vincent Lundkvist framspelad av Tim Leskinen och Mathias Burehed.

Tingsryd J20 startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom två mål av Alfred Carlsson och ett mål av Josef Alpsten.

8.28 in i tredje perioden satte Ville Westin pucken framspelad av Jacob Carlén och Conrad Edlund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Bäcken.

9.56 in i perioden nätade Tingsryd J20:s Alfred Carlsson återigen på pass av Josef Alpsten och ökade ledningen.

Laget avslutade matchen med sitt 6–1-mål med 54 sekunder kvar att spela genom Albin Berglund efter pass från Oscar Gustafsson och Valle Lindström.

Tingsryd J20:s Alfred Carlsson gjorde tre mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tingsryd J20 i serieledning och Bäcken på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF Utv med 7–1.

Tingsryd J20 tar sig an Halmstad HF i nästa match borta lördag 29 november 16.00. Bäcken möter samma dag 14.00 Oskarshamn borta.

Tingsryd J20–Bäcken 6–1 (1–0, 3–0, 2–1)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (12.42) Vincent Lundkvist (Tim Leskinen, Mathias Burehed).

Andra perioden: 2–0 (22.38) Alfred Carlsson (Noah Brattlöf), 3–0 (30.17) Alfred Carlsson (Noah Brattlöf), 4–0 (32.47) Josef Alpsten (Valle Lindström, Tim Leskinen).

Tredje perioden: 4–1 (48.28) Ville Westin (Jacob Carlén, Conrad Edlund), 5–1 (49.56) Alfred Carlsson (Josef Alpsten), 6–1 (59.06) Albin Berglund (Oscar Gustafsson, Valle Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 3-0-2

Bäcken: 2-0-3

Nästa match:

Tingsryd J20: Halmstad Hammers HC, borta, 29 november

Bäcken: IK Oskarshamn, borta, 29 november