Hattrick av Adrian Björkqvist när Sollefteå slog Ånge

Seger för Sollefteå med 6–2 mot Ånge

Adrian Björkqvist tremålsskytt för Sollefteå

Olle Nordvall avgjorde för Sollefteå

Adrian Björkqvist stod för ett hattrick när Sollefteå besegrade Ånge på hemmaplan i U18 division 1 norra B herr med 6–2 (1–0, 3–1, 2–1).

Sollefteå har startat med två raka segrar, efter 10–2 mot ÖSK/Ö-vik J18 i premiären.

Sollefteås Adrian Björkqvist tremålsskytt

Sollefteå tog ledningen efter 8.59, genom Adrian Björkqvist på pass av Totti Örnebjörk. Sollefteå hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 2.05 genom Joel Ringbert, och gick upp till 3–0 innan Ånge svarade.

I periodpausen hade Sollefteå ledningen med 4–1. Sollefteå gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, målen av Adrian Björkqvist och Lukas Dahlberg. Målen punkterade matchen.

Nico Desenbekowitsch reducerade förvisso, men närmare än 6–2 kom inte Ånge. Sollefteå tog därmed en säker seger.

Sollefteås Adrian Björkqvist stod för tre mål och ett assist och Lukas Dahlberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts på nytt i Kastbergshallen den 13 november.

Sollefteå tar sig an Umeå Hockeyklubb i nästa match hemma söndag 5 oktober 16.00. Ånge möter Kovland borta onsdag 1 oktober 19.30.

Sollefteå–Ånge 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (8.59) Adrian Björkqvist (Totti Örnebjörk).

Andra perioden: 2–0 (22.05) Joel Ringbert (Olle Karolin, Casper Vörman), 3–0 (28.46) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg), 3–1 (29.27) Matej Vyhnicka (Walter Stoltz, Casey Hooker-Owén), 4–1 (39.20) Adrian Björkqvist (Olle Nordvall, Jimmy Bergius).

Tredje perioden: 5–1 (40.12) Adrian Björkqvist (Lukas Dahlberg), 6–1 (43.52) Lukas Dahlberg (Adrian Björkqvist), 6–2 (44.17) Nico Desenbekowitsch.

Nästa match:

Sollefteå: Umeå Hockey Klubb, hemma, 5 oktober

Ånge: Kovlands IshF, borta, 1 oktober