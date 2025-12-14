Hård och Dahlgren nyckelspelare när Valbo HC 2 vann mot Gävle

Valbo HC 2 vann med 8–5 mot Gävle

Valbo HC 2:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Hugosson tremålsskytt för Valbo HC 2

Valbo HC 2 vann i Nynäshallen mot Gävle i U18 Div 1 västra A herr på söndagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Liam Hård gjorde 5–7 och Hjalmar Dahlgren en minut senare gjorde 5–8. Matchen slutade 5–8 (2–2, 1–1, 2–5).

Segern var Valbo HC 2:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Mateus Jonsson bakom Valbo HC 2:s avgörande

Valbo HC 2 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Gävle reducerade och kvitterade till 2–2 genom Charlie Ahlberg och Rasmus Qvarnström.

Redan efter 34 sekunder i andra perioden tog laget ledningen genom Simon Kyrö assisterad av Vilmer Karlsson.

Efter 7.49 i andra perioden slog Adam Hugosson till på pass av Mateus Jonsson och Alfred Lenning och kvitterade för Valbo HC 2.

Valbo HC 2 spelade bäst i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 8–5.

Valbo HC 2:s Mateus Jonsson stod för sex poäng, varav två mål, Hjalmar Dahlgren gjorde ett mål och fyra assist och Adam Hugosson gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Gävle slutar på tredje plats och Valbo HC 2 på femte plats.

När lagen möttes senast vann Gävle GIK med 3–1.

Gävle–Valbo HC 2 5–8 (2–2, 1–1, 2–5)

U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 0–1 (5.19) Mateus Jonsson (Hjalmar Dahlgren, Troy Lindgren), 0–2 (13.56) Neo Rask (Kasper Grahn), 1–2 (15.07) Charlie Ahlberg (Erik Eriksson), 2–2 (19.15) Rasmus Qvarnström (Danny Dunn, Oliver Mineur).

Andra perioden: 3–2 (20.34) Simon Kyrö (Vilmer Karlsson), 3–3 (27.49) Adam Hugosson (Mateus Jonsson, Alfred Lenning).

Tredje perioden: 3–4 (45.11) Adam Hugosson (Mateus Jonsson, Hjalmar Dahlgren), 4–4 (45.23) Hugo Lindqvist (Oliver Mineur, Vilmer Karlsson), 4–5 (48.23) Adam Hugosson (Hjalmar Dahlgren, Mateus Jonsson), 4–6 (52.02) Mateus Jonsson (Ture Forsberg, Hjalmar Dahlgren), 5–6 (55.57) Simon Kyrö (Alfred Bergman), 5–7 (56.07) Liam Hård (Noa Göterfors), 5–8 (57.12) Hjalmar Dahlgren (Mateus Jonsson, Adam Hugosson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-0-2

Valbo HC 2: 5-0-0