Häradsbygden vann efter stark start mot Gävle

Seger för Häradsbygden med 5–3 mot Gävle

Albin Engelmark avgjorde för Häradsbygden

Fem raka mål av Häradsbygden

Häradsbygden tog greppet om hemmamatchen mot Gävle i U20 division 1 västra A herr i första perioden och ledde med 3–0 i paus. Trots en uppryckning av Gävle vann Häradsbygden matchen med 5–3 (3–0, 2–1, 0–2).

Häradsbygden–Gävle – mål för mål

Häradsbygden stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Häradsbygden gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Albin Engelmark och David Gold-Cox. Det rycket avgjorde matchen.

Gävle reducerade dock till 5–1 genom Hebbe Englund med 2.10 kvar att spela av perioden. Calle Zetterholm och Gustav Winberg reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Gävle. Häradsbygden tog därmed en stabil seger.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Häradsbygden med 5–0.

Lagen möts på nytt i Nynäshallen den 31 januari.

I nästa omgång har Häradsbygden Falu J20 borta i Lugnets Ishall, onsdag 12 november 19.00. Gävle spelar borta mot Falu J20 lördag 15 november 13.45.

Häradsbygden–Gävle 5–3 (3–0, 2–1, 0–2)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (8.13) David Gold-Cox (Jamie Hansen), 2–0 (11.42) Ludwig Bergström (Gustav Liss), 3–0 (19.48) Ludwig Bergström (Gustav Liss).

Andra perioden: 4–0 (32.57) Albin Engelmark (Elias Hillding, Milton Rosengren), 5–0 (34.24) David Gold-Cox (Liam Karlsson, Atle Kjellnäs), 5–1 (37.50) Hebbe Englund (Calle Zetterholm, Martin Ålenius).

Tredje perioden: 5–2 (52.45) Calle Zetterholm (Oskar Lundström, Arwid Thyr), 5–3 (57.28) Gustav Winberg (Theodor Bognesand).

Nästa match:

Häradsbygden: Falu IF, borta, 12 november

Gävle: Falu IF, borta, 15 november