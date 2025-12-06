Häradsbygden utklassade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 på hemmaplan

Häradsbygden segrade – 9–2 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Häradsbygdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Häradsbygdens Atle Kjellnäs tremålsskytt

Häradsbygden dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 i U20 division 1 västra A herr med hela 9–2 (1–0, 4–2, 4–0).

Segern var Häradsbygdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Liam Karlsson gjorde avgörande målet

Häradsbygden tog ledningen efter 9.33 genom Theodor Netz-Åkesson efter förarbete av Atle Kjellnäs.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Häradsbygden fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Atle Kjellnäs, som gjorde två mål, Liam Karlsson och Gustav Liss.

Häradsbygdens Atle Kjellnäs stod för tre mål och fyra assists, Theodor Netz-Åkesson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Liam Karlsson gjorde två mål och två målgivande passningar.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Kristinehovs ishall.

Lördag 20 december 16.30 spelar Häradsbygden hemma mot Västerås Pickels HC. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 möter Gävle hemma i Kristinehovs ishall lördag 13 december 15.30.

Häradsbygden–Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 9–2 (1–0, 4–2, 4–0)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (9.33) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs).

Andra perioden: 1–1 (21.35) Vincent Östman (Victor Modigh, Gustaf Lindsten), 1–2 (23.20) Måns Hadin (Max Ehrling, Gustaf Lindsten), 2–2 (27.12) Atle Kjellnäs (Theodor Netz-Åkesson, Liam Karlsson), 3–2 (32.56) Liam Karlsson (Atle Kjellnäs), 4–2 (34.44) Jamie Hansen, 5–2 (38.18) Colin Malmberg (Atle Kjellnäs).

Tredje perioden: 6–2 (40.45) Atle Kjellnäs (Theodor Netz-Åkesson), 7–2 (44.10) Gustav Liss (Theodor Netz-Åkesson, Ludwig Bergström), 8–2 (49.58) Liam Karlsson (David Gold-Cox, Atle Kjellnäs), 9–2 (52.41) Atle Kjellnäs (Liam Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 4-0-1

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: 1-0-4

Nästa match:

Häradsbygden: Västerås Pickels HC, hemma, 20 december

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: Gävle GIK, hemma, 13 december