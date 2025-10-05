Häradsbygden utklassade Ludvika/Smedjebacken – seger med 9–1

Häradsbygden segrade – 9–1 mot Ludvika/Smedjebacken

Adrian Staffansson avgjorde för Häradsbygden

Ludvig Nilsson ende målskytt för Ludvika/Smedjebacken

Häradsbygden spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B herr med hela 9–1 (3–1, 2–0, 4–0).

Malung nästa för Häradsbygden

Häradsbygden hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 30 sekunder genom Reef Matthews och gick upp till 2–0. Ludvika/Smedjebacken kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Häradsbygden dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Även i andra perioden var Häradsbygden starkast och gick från 3–1 till 5–1 genom två snabba mål i mitten av perioden av Isac Fors och Reef Matthews. Häradsbygden fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Adrian Staffansson, som gjorde två mål, Albin Engelmark och Elias Falestål.

Häradsbygdens Simon Fallström hade fyra assists, Adrian Staffansson gjorde tre mål, Reef Matthews gjorde tre mål och Nils Backlund hade tre assists.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i Hitachi Arena.

Nästa motstånd för Häradsbygden är Malung. Lagen möts tisdag 7 oktober 19.00 i Clas Ohlson Foundation Arena. Ludvika/Smedjebacken tar sig an Malung hemma söndag 12 oktober 14.10.

Häradsbygden–Ludvika/Smedjebacken 9–1 (3–1, 2–0, 4–0)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (0.30) Reef Matthews (Simon Fallström), 2–0 (1.38) Adrian Staffansson (Vincent Hellgren Landin, Elliot Hammarqvist), 2–1 (9.26) Ludvig Nilsson (Loke Jepsen, Hannes Lind), 3–1 (9.59) Reef Matthews (Simon Fallström, Nils Backlund).

Andra perioden: 4–1 (29.52) Isac Fors (Albin Engelmark, Nils Backlund), 5–1 (30.55) Reef Matthews (Isac Fors, Simon Fallström).

Tredje perioden: 6–1 (45.02) Adrian Staffansson (Nils Larsson), 7–1 (46.16) Albin Engelmark (Nils Backlund), 8–1 (56.26) Elias Falestål (Nils Larsson), 9–1 (59.07) Adrian Staffansson (Simon Fallström).

Nästa match:

Häradsbygden: Malungs IF, hemma, 7 oktober

Ludvika/Smedjebacken: Malungs IF, hemma, 12 oktober