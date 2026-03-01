Häradsbygden tog hem segern mot Avesta hemma

Häradsbygden segrade – 4–1 mot Avesta

Albin Engelmark avgjorde för Häradsbygden

Andra raka segern för Häradsbygden

Häradsbygden vann mötet med Avesta på hemmaplan med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) på söndagen i U18 division 1 västra B vår.

Ludvika/Smedjebacken nästa för Häradsbygden

Nils Backlund gjorde 1–0 till Häradsbygden efter 17.15 med assist av Hugo Carlsson.

Efter 1.29 i andra perioden gjorde Häradsbygden 2–0 genom Albin Engelmark.

Avesta reducerade dock till 2–1 genom Loui Thorén Hedblom efter 8.34 av perioden.

Häradsbygden utökade ledningen igen genom Reef Matthews efter 8.59.

16.50 in i tredje perioden satte Hugo Carlsson pucken framspelad av Axel Nauclér och Nils Backlund och ökade ledningen.

Nils Backlund gjorde ett mål för Häradsbygden och spelade dessutom fram till tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 8 mars möter Häradsbygden Ludvika/Smedjebacken borta i Hitachi Arena 12.40 medan Avesta spelar hemma mot Ore 14.30.

Häradsbygden–Avesta 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 västra B vår, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (17.15) Nils Backlund (Hugo Carlsson).

Andra perioden: 2–0 (21.29) Albin Engelmark (Nils Backlund), 2–1 (28.34) Loui Thorén Hedblom (Loui Andersson), 3–1 (28.59) Reef Matthews (Albin Engelmark, Nils Backlund).

Tredje perioden: 4–1 (56.50) Hugo Carlsson (Axel Nauclér, Nils Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 3-0-2

Avesta: 2-0-3

Nästa match:

Häradsbygden: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 8 mars 12.40

Avesta: IFK Ore, hemma, 8 mars 14.30