Häradsbygden segrade i toppmötet – Theodor Netz-Åkesson hjälte

Häradsbygden-seger med 5–4 efter straffar

Häradsbygdens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Gustav Liss gjorde två mål för Häradsbygden

Häradsbygden tog emot Falu J20 i onsdagens toppmöte i U20 division 1 västra A herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Häradsbygden, som besegrade Falu J20 med 5–4 (0–0, 3–2, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Tredjeplacerade Häradsbygden tog sin femte seger i rad i serien medan Falu J20 efter sex raka segrar nu förlorade.

Gustav Liss med två mål för Häradsbygden

Den första perioden slutade mållös.

Häradsbygden var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–2.

Falu J20 kvitterade till 3–3 genom Neo Andersson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Häradsbygden gjorde 4–3 genom Gustav Liss som gjorde sitt andra mål med 3.57 kvar i perioden i tredje perioden.

Falu J20 kvitterade till 4–4 genom Neo Andersson med 57 sekunder kvar av perioden.

I straffläggningen var det Häradsbygden som avgjorde till 5–4. Den avgörande straffen stod Theodor Netz-Åkesson för.

Neo Andersson gjorde två mål för Falu J20 och spelade fram till ett mål. Theodor Netz-Åkesson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Häradsbygden och Gustav Liss stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Falu J20 ligger kvar på första plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Häradsbygden med 6–3.

Nästa motstånd för Häradsbygden är IFK Arboga IK. Lagen möts lördag 7 februari 14.20 i Gyllene Balken Arena. Falu J20 tar sig an IFK Arboga IK hemma lördag 14 februari 12.45.

Häradsbygden–Falu J20 5–4 (0–0, 3–2, 1–2, 0–0, 1–0)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Andra perioden: 1–0 (23.31) Edvin Mattsson (Gustav Liss), 1–1 (24.56) Lucas Jarestrand, 1–2 (29.02) Liam Renström (Neo Andersson, Anton Sundberg), 2–2 (30.43) Gustav Liss (Ludwig Bergström, Theodor Netz-Åkesson), 3–2 (39.03) Ludwig Bergström (Colin Malmberg).

Tredje perioden: 3–3 (40.17) Neo Andersson (Sebastian Lindblom, Andreas Eriksson), 4–3 (56.03) Gustav Liss (Jamie Hansen, Theodor Netz-Åkesson), 4–4 (59.03) Neo Andersson (Sebastian Lindblom, Elias Isaksson).

Straffar: 5–4 (65.00) Theodor Netz-Åkesson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 5-0-0

Falu J20: 4-1-0

Nästa match:

Häradsbygden: IFK Arboga U 23, borta, 7 februari 14.20

Falu J20: IFK Arboga U 23, hemma, 14 februari 12.45