Häradsbygden klart för avancemang efter seger

Häradsbygden vann med 15–2 mot Skutskär J20

Häradsbygdens nionde seger på de senaste tio matcherna

Ludwig Bergström gjorde fem mål för Häradsbygden

Matchen hemma mot Skutskär J20 i U20 division 1 västra A herr slutade 15–2 (6–0, 4–2, 5–0). Därmed är Häradsbygden är klart för avancemang.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Häradsbygden.

Ludwig Bergström var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Häradsbygden.

Atle Kjellnäs gjorde avgörande målet

I första perioden var det Häradsbygden som dominerade. Laget vann perioden klart med 6–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 10–2.

Häradsbygden fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–2. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Netz-Åkesson, Liam Karlsson, Ludwig Bergström, Gustav Liss och Albin Engelmark.

Häradsbygden har en stark form med fem segrar och 37–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skutskär J20 har en vinst och fyra förluster och 19–40 i målskillnad.

Det här betyder att Häradsbygden är kvar på andra plats och Skutskär J20 stannar på åttonde plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Häradsbygden med 7–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 28 februari. Då möter Häradsbygden Kvarnsveden/Borlänge i Björbo Ishall 16.00. Skutskär J20 tar sig an Lindlöven borta 12.00.

Häradsbygden–Skutskär J20 15–2 (6–0, 4–2, 5–0)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (4.10) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Gustav Liss), 2–0 (5.01) Ludwig Bergström (Jamie Hansen, David Gold-Cox), 3–0 (5.24) Atle Kjellnäs (Liam Karlsson, Theodor Netz-Åkesson), 4–0 (12.46) Albin Engelmark (Edvin Mattsson, Nils Backlund), 5–0 (13.27) Jamie Hansen (Milton Rosengren), 6–0 (19.44) Ludwig Bergström (Colin Malmberg, Gustav Liss).

Andra perioden: 6–1 (20.30) Adam Ollila (Oskar Yng), 6–2 (22.20) Oskar Yng (Melvin Yng), 7–2 (23.20) Isac Fors (Edvin Mattsson, Hugo Carlsson), 8–2 (32.38) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson, Atle Kjellnäs), 9–2 (38.27) Isac Fors (Edvin Mattsson, Edvin Rundquist), 10–2 (38.50) Ludwig Bergström (Jamie Hansen).

Tredje perioden: 11–2 (43.38) Ludwig Bergström, 12–2 (48.58) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson), 13–2 (51.37) Albin Engelmark (Isac Fors, Elias Hillding), 14–2 (56.39) Liam Karlsson (Atle Kjellnäs, Viktor Aspman), 15–2 (58.58) Gustav Liss (Colin Malmberg, Edvin Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 5-0-0

Skutskär J20: 1-0-4

Nästa match:

Häradsbygden: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF/Borlänge U23, borta, 28 februari 16.00

Skutskär J20: Lindlövens IF, borta, 28 februari 12.00