Häradsbygden fortsätter vinna – 5–3 mot IFK Arboga IK

Häradsbygden vann med 5–3 mot IFK Arboga IK

Häradsbygdens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Liam Karlsson avgjorde för Häradsbygden

Det går fortsatt bra för Häradsbygden i U20 division 1 västra A herr. På lördagen mötte laget IFK Arboga IK på bortaplan i Gyllene Balken Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot IFK Arboga IK blev 5–3 (1–0, 1–1, 3–2).

IFK Arboga IK–Häradsbygden – mål för mål

Gästande Häradsbygden började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.49 slog Ludwig Bergström till assisterad av Theodor Netz-Åkesson.

Efter 8.53 i andra perioden slog Ludwig Bergström till på nytt framspelad av Edvin Mattsson och Theodor Netz-Åkesson och gjorde 0–2. IFK Arboga IK:s Viktor Olsson gjorde 1–2 efter 14.27 på pass av Melvin Österberg och William Rickard.

Häradsbygden övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.14 genom Theodor Netz-Åkesson och gick upp till 1–4 innan IFK Arboga IK kom tillbaka och reducerade till 3–4.

Innan matchen var över hade Häradsbygden gjort 3–5.

Häradsbygdens Theodor Netz-Åkesson stod för fyra poäng, varav två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Arboga med 5–4.

I nästa omgång har IFK Arboga IK Falu J20 borta i Lugnets Ishall, lördag 14 februari 12.45. Häradsbygden spelar hemma mot Lindlöven onsdag 11 februari 19.15.

IFK Arboga IK–Häradsbygden 3–5 (0–1, 1–1, 2–3)

U20 division 1 västra A herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (2.49) Ludwig Bergström (Theodor Netz-Åkesson).

Andra perioden: 0–2 (28.53) Ludwig Bergström (Edvin Mattsson, Theodor Netz-Åkesson), 1–2 (34.27) Viktor Olsson (Melvin Österberg, William Rickard).

Tredje perioden: 1–3 (42.14) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson, Atle Kjellnäs), 1–4 (54.46) Liam Karlsson (Colin Malmberg), 2–4 (57.35) Filip Olofsson (Felix Karlsson-Nyberg, Ville Fält), 3–4 (57.48) Rasmuz Kortene, 3–5 (59.14) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga IK: 2-0-3

Häradsbygden: 5-0-0

Nästa match:

IFK Arboga IK: Falu IF, borta, 14 februari 12.45

Häradsbygden: Lindlövens IF, hemma, 11 februari 19.15