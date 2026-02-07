Haparandas segerrad mot Clemensnäs HC U18 intakt

Haparanda vann med 3–2 mot Clemensnäs HC U18

Haparandas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Haparandas Akseli Keskimaunu tvåmålsskytt

Clemensnäs HC U18 är ett favoritmotstånd för Haparanda och på lördagen tog Haparanda ännu en seger hemma mot just Clemensnäs HC U18. Matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr slutade 3–2 (0–1, 1–0, 2–1). Det var Haparandas fjärde raka seger mot just Clemensnäs HC U18.

Akseli Keskimaunu slog till 18.21 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Segern var Haparandas sjunde på de senaste nio matcherna.

Akseli Keskimaunu tvåmålsskytt för Haparanda

Clemensnäs HC U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.26 slog Alvin Majanen till.

Redan efter 2.24 i andra perioden kvitterade Haparanda genom Akseli Keskimaunu efter förarbete av Eemeli Posti och Patrik Pohjanen.

Haparanda gjorde 2–1 genom Patrik Pohjanen efter 2.09 i tredje perioden.

Clemensnäs HC U18 kvitterade till 2–2 genom Alvin Majanen efter 14.11 av perioden.

Haparanda kunde dock avgöra till 3–2 med 1.39 kvar av matchen genom Akseli Keskimaunu.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har HaparandaTornio UHC vunnit.

Söndag 8 februari spelar Haparanda hemma mot Lycksele SK U18 15.15 och Clemensnäs HC U18 mot Kiruna IF U18 borta 11.00 i Lombiahallen.

Haparanda–Clemensnäs HC U18 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 0–1 (3.26) Alvin Majanen.

Andra perioden: 1–1 (22.24) Akseli Keskimaunu (Eemeli Posti, Patrik Pohjanen).

Tredje perioden: 2–1 (42.09) Patrik Pohjanen (Marlo Järvenpää, Christer Borgman), 2–2 (54.11) Alvin Majanen (Karl Lundquist, Wille Johansson), 3–2 (58.21) Akseli Keskimaunu (Kasper Hautajärvi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 3-0-2

Clemensnäs HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Haparanda: Lycksele SK, hemma, 8 februari 15.15

Clemensnäs HC U18: Kiruna IF, borta, 8 februari 11.00