Haparanda vann mot Clemensnäs HC J18 efter Eemeli Postis två mål

Det blev Haparanda som gick segrande ur mötet med Clemensnäs HC J18 i U18 division 1 norra A herr på bortaplan, med 5–2 (1–0, 1–1, 3–1).

I och med detta har Clemensnäs HC J18 sex förluster i rad.

Kasper Hautajärvi gjorde 1–0 till Haparanda efter 14.06 assisterad av Jonne Kolehmainen. Clemensnäs HC J18 kvitterade till 1–1 genom Emil Isaksson i andra perioden.

Haparanda tog ledningen på nytt genom Väinö Alakokkare efter 10.07. 2.19 in i tredje perioden slog Eemeli Posti till och ökade ledningen.

4.35 in i perioden nätade Clemensnäs HC J18:s Karl Lundquist och reducerade. Men mer än så orkade Clemensnäs HC J18 inte med.

Efter 5.04 slog Eemeli Posti till återigen på pass av Jonne Kolehmainen och ökade ledningen för Haparanda.

Efter 5.33 nätade Akseli Keskimaunu framspelad av Väinö Alakokkare och Emil Ahola och ökade ledningen för Haparanda.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Övertorneå Energi Arena.

Clemensnäs HC J18 möter Boden i nästa match hemma onsdag 8 oktober 19.15. Haparanda möter samma dag Kalix hemma.

U18 division 1 norra A herr, Malmhallen

Första perioden: 0–1 (14.06) Kasper Hautajärvi (Jonne Kolehmainen).

Andra perioden: 1–1 (28.39) Emil Isaksson, 1–2 (30.07) Väinö Alakokkare (Eetu Huttunen, Kasper Hautajärvi).

Tredje perioden: 1–3 (42.19) Eemeli Posti, 2–3 (44.35) Karl Lundquist, 2–4 (45.04) Eemeli Posti (Jonne Kolehmainen), 2–5 (45.33) Akseli Keskimaunu (Väinö Alakokkare, Emil Ahola).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC J18: 0-0-5

Haparanda: 2-1-2

