Haparanda utklassade Sunderby SK U18 på hemmaplan

Haparanda vann med 9–0 mot Sunderby SK U18

Eemil Jokitalo med två mål för Haparanda

Eetu Huttunen avgjorde för Haparanda

Haparanda dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A herr med hela 9–0 (3–0, 4–0, 2–0). Haparanda fick därmed revansch från senaste mötet, som Sunderby SK U18 vann med 2–0.

Det betyder att Haparanda äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Haparanda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.50 i mitten av perioden. Även i andra perioden var Haparanda starkast och gick från 3–0 till 7–0 genom mål av Christer Borgman, Paavo Pukero, Oskar Keisu och Aapo Saukkoriipi. Haparanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Eemil Jokitalo, som gjorde två mål.

Haparandas Eemil Jokitalo stod för två mål och ett assist.

Haparanda ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Sunderby SK U18 ligger på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Sunderby SK div 1 med 2–0.

Haparanda tar sig an SK Lejon U18 i nästa match hemma lördag 15 november 16.00. Sunderby SK U18 möter samma dag 17.00 Lycksele SK U18 hemma.

Haparanda–Sunderby SK U18 9–0 (3–0, 4–0, 2–0)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (4.15) Eetu Huttunen (Eemeli Posti), 2–0 (4.45) Mirco Järvenpää (Artturi Moilanen, Vili Ukonaho), 3–0 (13.05) Vili Ukonaho (Mirco Järvenpää, Elias Isomaa).

Andra perioden: 4–0 (26.38) Christer Borgman (Eetu Huttunen, Eemeli Posti), 5–0 (31.50) Paavo Pukero (Eemil Jokitalo), 6–0 (33.18) Oskar Keisu (Arttu Hildén, Joona Vaara), 7–0 (36.45) Aapo Saukkoriipi (Väinö Alakokkare).

Tredje perioden: 8–0 (46.02) Eemil Jokitalo (Emil Ahola, Väinö Alakokkare), 9–0 (46.43) Eemil Jokitalo (Emil Ahola, Jan Niemelä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 1-1-3

Sunderby SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Haparanda: SK Lejon, hemma, 15 november

Sunderby SK U18: Lycksele SK, hemma, 15 november