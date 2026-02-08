Haparanda ny serieledare efter seger mot Lycksele SK U18

Haparanda vann med 7–4 mot Lycksele SK U18

Haparandas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Eemeli Posti tremålsskytt för Haparanda

Haparanda slog Lycksele SK U18 hemma med 7–4 (4–1, 3–2, 0–1) och är ny serieledare i U18 division 1 norra A fortsättning herr efter tio spelade matcher, tre poäng före Brooklyn Tigers. Brooklyn Tigers har dock tre matcher mindre spelade. Lycksele SK U18 ligger på nionde plats i tabellen.

Därmed har Haparanda vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Artturi Moilanen gjorde matchvinnande målet

Haparanda hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 51 sekunder genom Kasper Hautajärvi och gick upp till 3–0. Lycksele SK U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Haparanda dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 7–3.

9.49 in i tredje perioden satte Melvin Lindberg pucken återigen framspelad av Vidar Högberg och Eliaz Stenvall Holmlund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Lycksele SK U18.

Haparandas Eemeli Posti stod för tre mål och ett assist och Akseli Keskimaunu hade tre assists.

Haparanda har fyra segrar och en förlust och 20–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lycksele SK U18 har två vinster och tre förluster och 21–24 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. HaparandaTornio UHC har tagit två segrar före den här matchen. Lycksele SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Onsdag 11 februari möter Haparanda Bodens HF U18 borta 19.30 och Lycksele SK U18 möter Clemensnäs HC U18 hemma 19.15.

Haparanda–Lycksele SK U18 7–4 (4–1, 3–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (0.51) Kasper Hautajärvi (Eemeli Posti, Akseli Keskimaunu), 2–0 (2.05) Eemeli Posti (Eetu Huttunen), 3–0 (4.14) Eemeli Posti, 3–1 (6.04) Eliaz Stenvall Holmlund (Albin Dahlberg, Elias Aljowi), 4–1 (12.41) Kasper Hautajärvi (Akseli Keskimaunu, Eemil Jokitalo).

Andra perioden: 5–1 (20.49) Artturi Moilanen (Jan Niemelä, Paavo Pukero), 5–2 (21.52) Melvin Lindberg (Emil Stenman, Elias Aljowi), 6–2 (29.10) Eemeli Posti (Patrik Pohjanen, Paavo Pukero), 6–3 (37.15) Pontus Löfgren (Vidar Högberg, Albin Dahlberg), 7–3 (38.37) Patrik Pohjanen (Akseli Keskimaunu, Eemil Jokitalo).

Tredje perioden: 7–4 (49.49) Melvin Lindberg (Vidar Högberg, Eliaz Stenvall Holmlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 4-0-1

Lycksele SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Haparanda: Bodens HF, borta, 11 februari 19.30

Lycksele SK U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 11 februari 19.15