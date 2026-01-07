Haparanda nollade Sunderby SK U18 och vann med 3–0

Seger för Haparanda med 3–0 mot Sunderby SK U18

Haparandas Julius Vähä tvåmålsskytt

Haparanda höll tätt bakåt

Haparanda höll nollan och vann på hemmaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Matchen slutade 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

Julius Vähä gjorde två mål för Haparanda

Julius Vähä gjorde 1–0 till Haparanda efter 19.42 framspelad av Marlo Järvenpää.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

11.21 in i tredje perioden slog Marlo Järvenpää till på pass av Julius Vähä och ökade ledningen.

Efter 19.08 gjorde Julius Vähä också 3–0 på passning från Mirco Järvenpää.

Julius Vähä gjorde två mål för Haparanda och ett målgivande pass.

Haparanda vann senast lagen möttes med 9–0 i Norra Finans Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Haparanda Clemensnäs HC U18 borta på lördag 10 januari 16.00. Sunderby SK U18 möter Bodens HF U18 måndag 12 januari 19.00 borta.

Haparanda–Sunderby SK U18 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (19.42) Julius Vähä (Marlo Järvenpää).

Tredje perioden: 2–0 (51.21) Marlo Järvenpää (Julius Vähä), 3–0 (59.08) Julius Vähä (Mirco Järvenpää).

Nästa match:

Haparanda: Clemensnäs HC div 1, borta, 10 januari 16.00

Sunderby SK U18: Bodens HF, borta, 12 januari 19.00