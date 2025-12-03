Haparanda nollade Bodens HF U18 – vann med 4–0

Haparanda-seger med 4–0 mot Bodens HF U18

Haparandas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Christer Borgman matchvinnare för Haparanda

Haparanda höll nollan när laget vann på bortaplan mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A herr. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–1, 0–3).

Segern var Haparandas fjärde på de senaste fem matcherna.

Bodens HF U18–Haparanda – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Christer Borgman gjorde 1–0 till Haparanda 18.11 in i andra perioden efter pass från Eemeli Posti och Eetu Huttunen.

Även i tredje perioden var det Haparanda som var vassast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Eemeli Posti, Eetu Huttunen och Julius Vähä.

Eemeli Posti och Eetu Huttunen gjorde ett mål och två assist var för Haparanda.

För Bodens HF U18 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Haparanda är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Bodens HF med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Söndag 7 december 14.00 spelar Bodens HF U18 borta mot Lycksele SK U18. Haparanda möter Kiruna IF U18 borta i Lombiahallen söndag 14 december 15.00.

Bodens HF U18–Haparanda 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Andra perioden: 0–1 (38.11) Christer Borgman (Eemeli Posti, Eetu Huttunen).

Tredje perioden: 0–2 (52.13) Eemeli Posti (Emil Ahola, Eetu Huttunen), 0–3 (55.19) Eetu Huttunen (Eemeli Posti), 0–4 (57.21) Julius Vähä (Joona Vaara, Patrik Pohjanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 2-0-3

Haparanda: 4-0-1

Nästa match:

Bodens HF U18: Lycksele SK, borta, 7 december

Haparanda: Kiruna IF, borta, 14 december