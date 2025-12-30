Hanvikens segerrad mot Nyköping intakt

Hanviken vann med 2–1 mot Nyköping

Hanvikens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lucas Feuk matchvinnare för Hanviken

Hanviken fortsätter att ha det lätt mot Nyköping i hockeyettan södra. På tisdagen vann Hanviken på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) hemma i Tyresö Ishall. Det var Hanvikens fjärde raka seger mot Nyköping.

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll om matchen:

– Otroligt jämn match, där vi tyvärr tar lite för många utvisningar som gör att vi tappar orken till slut att stå emot. Nöjd med prestationen överlag och det här visar återigen att vi kan matcha topplagen i ligan när vi gör rätt saker.

Det här innebär att Hanviken nu har sex segrar i följd i hockeyettan södra.

Borås nästa för Hanviken

Den första perioden slutade 0–0.

Mikael Taylan gjorde 1–0 till Nyköping 8.32 in i andra perioden efter pass från Karl Eriksson och Vigor Andersson.

Efter 18.46 i andra perioden slog Albin Kedbrant till på pass av Isak Dahlin och Lucas Feuk och kvitterade för Hanviken.

10.36 in i tredje perioden nätade Hanvikens Lucas Feuk framspelad av Sebastian Frantz och Albin Pedersen och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Hanviken stannar därmed på åttonde plats och Nyköping sist, på 20:e plats i tabellen.

Den 28 januari möts lagen återigen, då i Stora Hallen.

I nästa omgång har Hanviken Borås borta i Borås Ishall, lördag 3 januari 17.00. Nyköping spelar borta mot Mjölby söndag 4 januari 16.00.

Hanviken–Nyköping 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Andra perioden: 0–1 (28.32) Mikael Taylan (Karl Eriksson, Vigor Andersson), 1–1 (38.46) Albin Kedbrant (Isak Dahlin, Lucas Feuk).

Tredje perioden: 2–1 (50.36) Lucas Feuk (Sebastian Frantz, Albin Pedersen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 5-0-0

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Hanviken: Borås HC, borta, 3 januari 17.00

Nyköping: Mjölby HC, borta, 4 januari 16.00