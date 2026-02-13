Hanviken vände – med tre raka mål i andra perioden

Seger för Hanviken med 4–1 mot Grästorps IK

Hanvikens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Alex Ek avgjorde för Hanviken

Bortalaget Grästorps IK ledde matchen mot Hanviken, men i andra perioden fick Hanviken rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål. Till slut blev det 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i matchen i hockeyettan södra.

Segern var Hanvikens åttonde på de senaste tio matcherna.

Mariestad nästa för Hanviken

Grästorps IK tog ledningen efter 8.36 genom Albin Sterner på pass av Liam Pettersson och Rasmus Berntsson.

Hanviken gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Jacob Samuelsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.51 kvar att spela.

Hanviken stannar därmed på sjunde plats och Grästorps IK på 17:e plats i tabellen. Noteras kan att Grästorps IK sedan den 17 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Hanviken med 2–0.

Hanviken möter Mariestad i nästa match borta söndag 15 februari 16.00. Grästorps IK möter samma dag Tranås hemma.

Hanviken–Grästorps IK 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (8.36) Albin Sterner (Liam Pettersson, Rasmus Berntsson).

Andra perioden: 1–1 (26.10) Henrik Hallberg (Mika Ounasvuori), 2–1 (29.07) Alex Ek (Adam Falk, Erik Palm), 3–1 (37.45) Erik Palm (Alex Ek, Adam Falk).

Tredje perioden: 4–1 (58.09) Jacob Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-0-2

Grästorps IK: 1-1-3

Nästa match:

Hanviken: Mariestad BoIS HC, borta, 15 februari 16.00

Grästorps IK: Tranås AIF, hemma, 15 februari 16.00