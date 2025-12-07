Haninge Anchors HC U18 vann mot FOC Farsta IF i U18 Div 1 östra B herr

Haninge Anchors HC U18 segrade – 3–1 mot FOC Farsta IF

Haninge Anchors HC U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Andór Fager matchvinnare för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 tog hem segern på hemmaplan mot FOC Farsta IF i U18 Div 1 östra B herr. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Haninge Anchors HC U18:s åttonde på de senaste tio matcherna.

I och med detta har FOC Farsta IF tio förluster i rad.

Saltsjöbadens IF U18 nästa för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18 tog ledningen efter 12.47 genom Oliver Eklund med assist av Melvin Lindh och Robin Horn.

Efter 9.25 i andra perioden nätade Andór Fager framspelad av Mike Castaneda och gjorde 2–0.

17.00 in i tredje perioden satte Viggo Renström pucken på pass av Justin Lindqvist och reducerade. Men mer än så orkade FOC Farsta IF inte med.

Noel Wixtröm stod för målet när Haninge Anchors HC U18 punkterade matchen med ett 3–1-mål med 28 sekunder kvar att spela efter pass från Alexander Listam och Karl-August Göthe. 3–1-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Haninge Anchors HC med 3–0.

I sista omgången har Haninge Anchors HC U18 Saltsjöbadens IF U18 borta i Saltsjöbadens Ishall, torsdag 11 december 19.00. FOC Farsta IF spelar borta mot Älta IF onsdag 10 december 20.00.

Haninge Anchors HC U18–FOC Farsta IF 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U18 Div 1 östra B herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (12.47) Oliver Eklund (Melvin Lindh, Robin Horn).

Andra perioden: 2–0 (29.25) Andór Fager (Mike Castaneda).

Tredje perioden: 2–1 (57.00) Viggo Renström (Justin Lindqvist), 3–1 (59.32) Noel Wixtröm (Alexander Listam, Karl-August Göthe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 3-0-2

FOC Farsta IF: 0-0-5

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Saltsjöbadens IF, borta, 11 december

FOC Farsta IF: Älta IF, borta, 10 december