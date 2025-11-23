Haninge Anchors HC U18 segrade i toppmötet – Noel Wixtröm hjälte

Haninge Anchors HC U18 vann med 4–3 mot Trångsunds IF U18

Haninge Anchors HC U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Lukas Terehhov gjorde två mål för Haninge Anchors HC U18

Trångsunds IF U18 tog emot Haninge Anchors HC U18 i söndagens toppmöte i U18 Div 1 östra B herr. Och det slutade med seger för bortalaget Haninge Anchors HC U18, som besegrade Trångsunds IF U18 med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1).

Segern var Haninge Anchors HC U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Noel Wixtröm blev matchvinnare

Haninge Anchors HC U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Lukas Terehhov innan Trångsunds IF U18 svarade och gjorde 2–1 genom Gustav Malmström.

Efter 7.07 i andra perioden nätade Svante Mårtensson framspelad av Adrian Vasilevski och Lukas Terehhov och gjorde 1–3.

Trångsunds IF U18:s Carl Hemb gjorde 2–3 efter 19.35 på pass av Emil Vestin och Linus Fond.

Lucas Mossberg kvitterade för Trångsunds IF U18 tidigt i tredje perioden assisterad av Sixten Elfversson.

15.01 in i tredje perioden satte Noel Wixtröm pucken på pass av Lukas Terehhov och avgjorde matchen. 3–4-målet blev matchens sista.

Haninge Anchors HC U18:s Lukas Terehhov stod för fyra poäng, varav två mål.

Det här var Trångsunds IF U18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Haninge Anchors HC U18:s tredje uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Trångsunds IF U18 på tredje plats och Haninge Anchors HC U18 på andra plats.

När lagen senast möttes vann Haninge Anchors HC med 3–2.

Trångsunds IF U18 tar sig an FOC Farsta IF i nästa match borta fredag 28 november 20.00. Haninge Anchors HC U18 möter Älta IF hemma söndag 30 november 16.00.

Trångsunds IF U18–Haninge Anchors HC U18 3–4 (1–2, 1–1, 1–1)

U18 Div 1 östra B herr, Stortorpshallen

Första perioden: 0–1 (7.12) Lukas Terehhov (Noel Wixtröm), 0–2 (15.35) Lukas Terehhov, 1–2 (17.45) Gustav Malmström (Kimi Määttä).

Andra perioden: 1–3 (27.07) Svante Mårtensson (Adrian Vasilevski, Lukas Terehhov), 2–3 (39.35) Carl Hemb (Emil Vestin, Linus Fond).

Tredje perioden: 3–3 (43.26) Lucas Mossberg (Sixten Elfversson), 3–4 (55.01) Noel Wixtröm (Lukas Terehhov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 2-0-3

Haninge Anchors HC U18: 4-0-1

Nästa match:

Trångsunds IF U18: FOC Farsta IF, borta, 28 november

Haninge Anchors HC U18: Älta IF, hemma, 30 november