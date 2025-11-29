Hanhals vann trots tvåmålsunderläge i tredje perioden

Seger för Hanhals med 4–3 efter straffar

William Pettersson matchvinnare för Hanhals

Tredje raka segern för Hanhals

Borås ledde borta med 3–1 med elva minuter kvar av matchen i U20 region syd herr i Kungsbacka Ishall mot Hanhals. Men Hanhals vände och vann lördagens match med 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Jonstorp nästa för Hanhals

Första perioden blev mållös.

Borås startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elon Winckler och Joel Greén innan Hanhals svarade och gjorde 2–1 genom Oliver Olsson.

I tredje perioden gick Borås upp i en 3–1-ledning med 11.28 kvar att spela. Men Hanhals vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde William Pettersson med 34.60 kvar att spela av matchen.

Hanhals William Pettersson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Hanhals sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Borås fjärde uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hanhals IF med 3–2 efter förlängning .

Tisdag 2 december 19.30 möter Hanhals Jonstorp borta i Jonstorps Ishall medan Borås spelar hemma mot Karlskrona.

Hanhals–Borås 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Andra perioden: 0–1 (20.40) Elon Winckler (Philip Bertilsson), 0–2 (29.13) Joel Greén (Liam Greén), 1–2 (32.08) Oliver Olsson (Rasmus Ohlin, William Pettersson).

Tredje perioden: 1–3 (48.32) Villgot Nordholm (Svante Bognäs, Tim Börje), 2–3 (54.34) Hugo Samuelsson (Rasmus Ohlin), 3–3 (55.36) Hugo Flink (Marcus Tärneberg, Axel Wennerö).

Straffar: 4–3 (65.00) William Pettersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 3-0-2

Borås: 3-2-0

Nästa match:

Hanhals: Jonstorps IF IshF, borta, 2 december

Borås: Karlskrona HK, hemma, 2 december