Hanhals vände underläge till seger mot Karlskrona

Seger för Hanhals med 5–4 efter straffar

Hugo Samuelsson matchvinnare för Hanhals

Hanhals åttonde seger

Hanhals var illa ute i mötet med Karlskrona i U20 region syd herr i Kungsbacka Ishall på lördagen. Bortalaget Karlskrona ledde med 4–2 med 15 minuter kvar av matchen, men Hanhals vände och vann matchen med 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Hanhals–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona tog ledningen efter 5.31 genom Filip Brander på passning från Olle Willén och Emil Saaby Jakobsen.

Karlskrona inledde andra perioden med att göra 0–2 genom Oliver Heinonen innan Hanhals svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Theodor Olsson för framspelad av Axel Wennerö och Marcus Tärneberg efter 16.32.

I slutminuterna var det dock Karlskrona som tog greppet. Emil Saaby Jakobsen gjorde 2–3 efter 17.41, på pass av Hampus Ullberg och Loke Telleborn.

I tredje perioden gick Karlskrona upp i en 4–2-ledning med 15.59 kvar att spela. Men Hanhals vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Hugo Samuelsson med 34.60 kvar att spela av matchen.

Hanhals vann straffläggningen efter att Hugo Samuelsson satt den avgörande straffen.

Hanhals Hugo Samuelsson stod för ett mål och tre assists och Oliver Olsson gjorde ett mål och två målgivande passningar. Filip Brander gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Karlskrona.

Det här var Hanhals fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Karlskronas tredje uddamålsförlust.

Hanhals ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Karlskrona är på femte plats. Noteras kan att Karlskrona sedan den 10 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Hanhals IF med 7–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 25 november. Då möter Hanhals Olofström i Stålhallen 19.30. Karlskrona tar sig an Oskarshamn hemma 19.00.

Hanhals–Karlskrona 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (5.31) Filip Brander (Olle Willén, Emil Saaby Jakobsen).

Andra perioden: 0–2 (32.10) Oliver Heinonen (Filip Brander, Loke Telleborn), 1–2 (34.02) Axel Wennerö (Oliver Olsson, Hugo Samuelsson), 2–2 (36.32) Theodor Olsson (Axel Wennerö, Marcus Tärneberg), 2–3 (37.41) Emil Saaby Jakobsen (Hampus Ullberg, Loke Telleborn).

Tredje perioden: 2–4 (44.01) Filip Brander, 3–4 (51.54) Oliver Olsson (Hugo Samuelsson, Philip Ryttinger), 4–4 (59.45) Philip Ryttinger (Oliver Olsson, Hugo Samuelsson).

Straffar: 5–4 (65.00) Hugo Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 3-0-2

Karlskrona: 3-1-1

Nästa match:

Hanhals: Olofströms IK, borta, 25 november

Karlskrona: IK Oskarshamn, hemma, 25 november