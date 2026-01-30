Hanhals tog förlängningsseger mot Jonstorp

Seger för Hanhals med 3–2 efter förlängning

Hanhals Theodor Olsson tvåmålsskytt

Jonstorps sjätte raka förlust

Hanhals väg till seger mot Jonstorp hemma i U20 region syd topp 6 blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Theodor Olsson, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Theodor Olsson tvåmålsskytt för Hanhals

Hanhals tog ledningen i början av första perioden genom Axel Wennerö.

Jonstorp kvitterade till 1–1 genom Elias Vendel efter 13.26.

Efter 15.59 i matchen gjorde Hanhals 2–1 genom Theodor Olsson.

Andra perioden blev mållös.

8.23 in i tredje perioden nätade Jonstorps Fabian Pamp på pass av Sam Holmberg och Oskar Kälveby och kvitterade.

Stor matchhjälte för Hanhals blev Theodor Olsson som 2.23 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Hanhals har två segrar och tre förluster och 13–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jonstorp har fem förluster och 8–17 i målskillnad.

Det här betyder att Hanhals ligger kvar på femte plats i tabellen och Jonstorp sist, på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Hanhals och Jonstorp den här säsongen. Hanhals IF har tagit två segrar före den här matchen. Jonstorps IF IshF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Hanhals Karlskrona i NKT Arena 16.00. Jonstorp tar sig an Oskarshamn hemma 12.00.

Hanhals–Jonstorp 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 1–0)

U20 region syd topp 6, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (0.20) Axel Wennerö (Hugo Samuelsson, Oliver Olsson), 1–1 (13.26) Elias Vendel (Petter Olsson, Liam Axelsson), 2–1 (15.59) Theodor Olsson (Hugo Flink, Hugo Samuelsson).

Tredje perioden: 2–2 (48.23) Fabian Pamp (Sam Holmberg, Oskar Kälveby).

Förlängning: 3–2 (62.23) Theodor Olsson (William Pettersson, Hugo Flink).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 2-0-3

Jonstorp: 0-2-3

Nästa match:

Hanhals: Karlskrona HK, borta, 7 februari 16.00

Jonstorp: IK Oskarshamn, hemma, 7 februari 12.00