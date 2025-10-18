Hanhals starkast – avgjorde i förlängningen mot Borås

Hanhals vann med 3–2 efter förlängning

Hanhals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hanhals Hugo Samuelsson tvåmålsskytt

Hanhals väg till seger mot Borås borta i U20 region syd herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Love Klaveskjöld som gjorde det avgörande målet.

Segern var Hanhals sjätte på de senaste sju matcherna.

Hugo Samuelsson med två mål för Hanhals

Första perioden var jämn. Hanhals inledde bäst och tog ledningen genom Hugo Samuelsson efter 13.14, men Borås kvitterade genom Oliwer Westerling i slutet av perioden.

Andra perioden blev mållös. Efter 1.01 i tredje perioden gjorde Hanhals 1–2 genom Hugo Samuelsson som gjorde sitt andra mål.

Borås kvitterade till 2–2 genom Marcus Gustafsson tidigt i perioden av perioden. Stor matchhjälte för Hanhals blev Love Klaveskjöld som 2.45 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Borås andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hanhals tredje uddamålsseger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 29 november i Kungsbacka Ishall.

Tisdag 21 oktober spelar Borås borta mot Karlskrona 19.00 och Hanhals mot Jonstorp hemma 19.30 i Kungsbacka Ishall.

Borås–Hanhals 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–1)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (13.14) Hugo Samuelsson (Jack Lansinger, Elias Magnusson), 1–1 (18.40) Oliwer Westerling (Elon Winckler).

Tredje perioden: 1–2 (41.01) Hugo Samuelsson (Johan Henriksson, Jack Lansinger), 2–2 (42.06) Marcus Gustafsson (Elon Winckler, Oliwer Westerling).

Förlängning: 2–3 (62.45) Love Klaveskjöld.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-2-2

Hanhals: 4-0-1

Nästa match:

Borås: Karlskrona HK, borta, 21 oktober

Hanhals: Jonstorps IF IshF, hemma, 21 oktober