Hanhals J18 utklassade Grästorp/Sörhaga Alingsås – seger med 9–0

Hanhals J18 vann med 9–0 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hanhals J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Robin Caris matchvinnare för Hanhals J18

Hanhals J18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A med hela 9–0 (4–0, 3–0, 2–0).

Segern var Hanhals J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Grästorp/Sörhaga Alingsås åtta förluster i rad.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Hanhals J18 – mål för mål

Hanhals J18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 1.51. Även i andra perioden var det Hanhals J18 som dominerade och gick från 0–4 till 0–7 genom mål av Oliver Hallin, William Apéll och Linus Krook. Hanhals J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Fjellman och Emil Löfgren.

Hanhals J18:s Linus Krook stod för fyra poäng, varav ett mål, William Apéll gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Elliot Fjellman gjorde två mål och ett assist.

Det här betyder att Grästorp/Sörhaga Alingsås är kvar på åttonde och sista plats och Hanhals J18 stannar på andra plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hanhals IF med 4–0.

Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Halmstad J18 i nästa match borta söndag 16 november 14.00. Hanhals J18 möter samma dag 12.00 Kållered hemma.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Hanhals J18 0–9 (0–4, 0–3, 0–2)

U18 division 1 syd A, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (13.45) Robin Caris (Linus Krook), 0–2 (14.54) William Apéll (Algot Andersson, Elliot Fjellman), 0–3 (15.06) Elliot Fjellman (William Apéll, Ralf Wikner), 0–4 (15.36) Karl Rehnström (Milian Karlsson, Emil Löfgren).

Andra perioden: 0–5 (30.23) Oliver Hallin (Max Johansson), 0–6 (35.03) William Apéll (Karl Rehnström, Linus Krook), 0–7 (38.54) Linus Krook (Max Johansson, William Wennergrund).

Tredje perioden: 0–8 (54.25) Elliot Fjellman (Linus Krook, William Apéll), 0–9 (55.21) Emil Löfgren (Viggo Boysen, Milian Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 0-0-5

Hanhals J18: 4-0-1

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Halmstad Hammers HC, borta, 16 november

Hanhals J18: Kållered SK, hemma, 16 november