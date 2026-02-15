Hanhals J18 tog enkel seger mot Kållered SK U18

Seger för Hanhals J18 med 8–2 mot Kållered SK U18

Hanhals J18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Viggo Boysen matchvinnare för Hanhals J18

Hanhals J18 vann på hemmaplan mot Kållered SK U18 i U18 division 1 syd A vår med hela 8–2 (3–1, 3–0, 2–1).

Segern var Hanhals J18:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Grästorp/Sörhaga Alingsås nästa för Hanhals J18

Hanhals J18 tog ledningen i början av första perioden genom Emil Löfgren.

Kållered SK U18 kvitterade till 1–1 genom Valter Thuresson efter 5.58.

Hanhals J18 gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Ludwig Bonander och Viggo Boysen.

Hanhals J18 startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 6–1 genom mål av Ralf Wikner, Elliot Fjellman och Milian Karlsson.

Efter 2.23 i tredje perioden ökade Hanhals J18 på till 7–1 återigen genom Milian Karlsson.

Kållered SK U18 reducerade dock på nytt till 7–2 genom Valter Muthas efter 5.01 av perioden.

Hanhals J18 kunde dock avgöra till 8–2 efter 11.18 i tredje perioden genom Ralf Wikner.

Ludwig Bonander gjorde ett mål för Hanhals J18 och spelade dessutom fram till tre mål, Milian Karlsson stod för två mål och två assists, Ralf Wikner gjorde två mål och två målgivande passningar och William Apéll hade tre assists.

Resultatet innebär att Hanhals J18 ligger kvar på andra plats och Kållered SK U18 på sjätte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hanhals med 11–2.

Nästa motstånd för Hanhals J18 är Grästorp/Sörhaga Alingsås. Lagen möts söndag 22 februari 14.00 i Åse & Viste Arena.

Hanhals J18–Kållered SK U18 8–2 (3–1, 3–0, 2–1)

U18 division 1 syd A vår, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (3.42) Emil Löfgren (William Apéll, Ralf Wikner), 1–1 (5.58) Valter Thuresson, 2–1 (10.26) Ludwig Bonander (Milian Karlsson), 3–1 (19.58) Viggo Boysen (Elliot Fjellman, Milian Karlsson).

Andra perioden: 4–1 (25.16) Ralf Wikner (Ludwig Bonander), 5–1 (29.00) Elliot Fjellman (Ludwig Bonander, Karl Rehnström), 6–1 (30.43) Milian Karlsson (William Apéll, Ludwig Bonander).

Tredje perioden: 7–1 (42.23) Milian Karlsson (Robin Caris, Ralf Wikner), 7–2 (45.01) Valter Muthas (Gustav Corneliusson, Vincent Almslätt), 8–2 (51.18) Ralf Wikner (William Apéll, Emil Löfgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 3-1-1

Kållered SK U18: 1-2-2

Nästa match:

Hanhals J18: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 22 februari 14.00