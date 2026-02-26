Hanhals J18 fortsätter vinna – 9–2 mot Hisingen

Hanhals J18 vann med 9–2 mot Hisingen

Hanhals J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Max Johansson avgjorde för Hanhals J18

Hanhals J18 vann med 9–2 (1–0, 4–1, 4–1) hemma mot Hisingen på torsdagen och tog därmed fjärde raka segern i U18 division 1 syd A vår. Det innebär också att Hisingen åkte på femte förlusten i rad.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hanhals J18.

Mölndal nästa för Hanhals J18

William Wennergrund gjorde 1–0 till Hanhals J18 efter tolv minuter efter förarbete från Love Klaveskjöld och Milian Karlsson.

Hanhals J18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 5.04 genom Max Johansson och gick upp till 3–0 innan Hisingen svarade.

Innan perioden var över hade Hanhals J18 ryckt åt sig ledningen med 5–1.

Hanhals J18 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 9–2.

Hanhals J18:s Love Klaveskjöld hade fyra assists, Ludwig Bonander gjorde ett mål och två målgivande passningar och Linus Krook stod för ett mål och två assists.

Det här var fjärde mötet mellan Hanhals J18 och Hisingen den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hanhals IF vunnit.

I nästa match, söndag 1 mars möter Hanhals J18 Mölndal borta i Åby Ishall 14.10 medan Hisingen spelar hemma mot Kållered SK U18 19.30.

Hanhals J18–Hisingen 9–2 (1–0, 4–1, 4–1)

U18 division 1 syd A vår, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (12.26) William Wennergrund (Love Klaveskjöld, Milian Karlsson).

Andra perioden: 2–0 (25.04) Max Johansson (Linus Krook, Viggo Boysen), 3–0 (33.22) Max Johansson (Emil Löfgren, William Apéll), 3–1 (33.48) Adam Johansson (Alexander Stenfelt), 4–1 (34.25) Filip Hultqvist (Ludwig Bonander, Love Klaveskjöld), 5–1 (37.17) Ludwig Bonander (Love Klaveskjöld, Milian Karlsson).

Tredje perioden: 5–2 (41.38) Melker Pihlgren, 6–2 (44.07) Linus Krook, 7–2 (47.25) Emil Löfgren (Linus Krook), 8–2 (51.03) Leo Lessig (Karl Rehnström, Ralf Wikner), 9–2 (58.02) Filip Hultqvist (Ludwig Bonander, Love Klaveskjöld).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 4-1-0

Hisingen: 0-0-5

Nästa match:

Hanhals J18: IF Mölndal Hockey, borta, 1 mars 14.10

Hisingen: Kållered SK, hemma, 1 mars 19.30