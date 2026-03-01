Hanhals J18 avgjorde i tredje perioden mot Mölndal

Hanhals J18 segrade – 6–2 mot Mölndal

Hanhals J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Love Klaveskjöld matchvinnare för Hanhals J18

Hanhals J18 segrade borta mot Mölndal i U18 division 1 syd A vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Hanhals J18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–6 (1–2, 1–0, 0–4).

I och med detta har Hanhals J18 hela fem raka segrar i U18 division 1 syd A vår och har sex raka segrar på bortaplan.

Bäcken nästa för Hanhals J18

Hanhals J18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ralf Wikner och Linus Krook innan Mölndal svarade och gjorde 2–1 genom Joel Falk.

Efter 11.23 i andra perioden slog Maurice Tschanz till framspelad av Christoffer Svedberg och Joel Falk och kvitterade för Mölndal.

Hanhals J18 spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–6 genom mål av Love Klaveskjöld, Ludwig Bonander, William Wennergrund och Filip Hultqvist och avgjorde matchen.

Hanhals J18:s Ludwig Bonander stod för fyra poäng, varav ett mål och Love Klaveskjöld gjorde ett mål och två assist.

När lagen senast möttes vann Mölndal med 4–3.

I nästa omgång har Mölndal Kållered SK U18 borta i Kållereds Ishall, fredag 6 mars 19.30. Hanhals J18 spelar hemma mot Bäcken torsdag 5 mars 18.30.

Mölndal–Hanhals J18 2–6 (1–2, 1–0, 0–4)

U18 division 1 syd A vår, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (1.50) Ralf Wikner (William Apéll), 0–2 (8.19) Linus Krook (Love Klaveskjöld, Ludwig Bonander), 1–2 (12.19) Joel Falk (Anton Moberg).

Andra perioden: 2–2 (31.23) Maurice Tschanz (Christoffer Svedberg, Joel Falk).

Tredje perioden: 2–3 (40.46) Love Klaveskjöld (Ludwig Bonander, Filip Hultqvist), 2–4 (45.30) Ludwig Bonander, 2–5 (46.36) William Wennergrund (Ludwig Bonander, Love Klaveskjöld), 2–6 (59.40) Filip Hultqvist (Milian Karlsson, William Wennergrund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 2-0-3

Hanhals J18: 5-0-0

Nästa match:

Mölndal: Kållered SK, borta, 6 mars 19.30

Hanhals J18: Bäcken HC, hemma, 5 mars 18.30