Hanhals avgjorde tät match mot Karlskrona i tredje perioden

Hugo Samuelsson gjorde två mål för Hanhals

Oliver Olsson matchvinnare för Hanhals

Karlskronas andra raka förlust

Matchen mellan hemmalaget Karlskrona och gästande Hanhals var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Hanhals och vann matchen i U20 region syd herr med 7–4 (1–1, 1–1, 5–2).

Segern var Hanhals fjärde på de senaste fem matcherna.

Första perioden var jämn. Karlskrona inledde bäst och tog ledningen genom Emil Jakobsen Saaby efter 15.50, men Hanhals kvitterade genom Axel Wennerö i slutet av perioden. Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 1–1 och resultatet var 2–2 efter två perioders spel.

Hanhals övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.59 genom Lukas Blomgren Dahl och gick upp till 2–6 innan Karlskrona kom tillbaka och reducerade till 4–6.

Innan matchen var över hade Hanhals gjort 4–7.

Hanhals Hugo Samuelsson stod för fyra poäng, varav två mål.

Karlskrona vann senast lagen möttes med 3–2 i Ljungby Arena.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 november i Kungsbacka Ishall.

I nästa match, tisdag 14 oktober möter Karlskrona Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 19.30 medan Hanhals spelar hemma mot Olofström 19.00.

Karlskrona–Hanhals 4–7 (1–1, 1–1, 2–5)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (15.50) Emil Jakobsen Saaby (Isak Dabäck), 1–1 (19.58) Axel Wennerö (Hugo Samuelsson, Jack Lansinger).

Andra perioden: 1–2 (22.26) Jack Lansinger (Hugo Samuelsson, Hugo Flink), 2–2 (38.34) Benjamin Adolvsson (Ville Nyberg).

Tredje perioden: 2–3 (42.59) Lukas Blomgren Dahl (Elton Hall, Felix Lingenhult), 2–4 (48.15) Hugo Samuelsson (Johan Henriksson, Rasmus Ohlin), 2–5 (51.43) Oliver Olsson (Philip Ryttinger, William Pettersson), 2–6 (52.24) Hugo Samuelsson, 3–6 (55.09) Kevin Johansson (Anton Andersson, Filip Brander), 4–6 (57.35) Ville Nyberg (Loke Telleborn, Simon Olvedal), 4–7 (59.46) Elton Hall (Lukas Blomgren Dahl, William Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-0-3

Hanhals: 4-0-1

Nästa match:

Karlskrona: IK Oskarshamn, borta, 14 oktober

Hanhals: Olofströms IK, hemma, 14 oktober