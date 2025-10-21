Hampus Ullberg tremålskytt i Karlskronas seger mot Borås

Seger för Karlskrona med 5–1 mot Borås

Karlskronas Hampus Ullberg tremålsskytt

Olle Sandell matchvinnare för Karlskrona

Hampus Ullberg stod för ett hattrick när Karlskrona besegrade Borås på hemmaplan med 5–1 (4–0, 0–0, 1–1) i U20 region syd herr.

Hampus Ullberg gjorde tre mål för Karlskrona

Karlskrona stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Andra perioden blev mållös. Borås reducerade dock till 4–1 genom Elon Winckler efter 14.43 av perioden.

Karlskrona kunde dock avgöra till 5–1 med 2.04 kvar av matchen genom Hampus Ullberg.

Karlskronas Hampus Ullberg gjorde tre mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 2 december i Borås Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter Karlskrona Tingsryd J20 i Dackehallen 13.10. Borås tar sig an Jonstorp hemma 14.00.

Karlskrona–Borås 5–1 (4–0, 0–0, 1–1)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (1.53) Hampus Ullberg (Emil Norrtorp, Olle Willén), 2–0 (7.06) Olle Sandell (Simon Olvedal, Albin Hjorth Svensson), 3–0 (10.08) Hampus Ullberg (Olle Sandell, Emil Jakobsen Saaby), 4–0 (19.12) Ville Nyberg (Kevin Johansson, Ludwig Folbert).

Tredje perioden: 4–1 (54.43) Elon Winckler (Max Argus, Emil Lennartsson), 5–1 (57.56) Hampus Ullberg (Anton Andersson, Olle Willén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-0-3

Borås: 1-2-2

Nästa match:

Karlskrona: Tingsryds AIF Utv, borta, 25 oktober

Borås: Jonstorps IF IshF, hemma, 25 oktober