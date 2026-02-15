Hampus Johannesson i målform när Bodens HF vann mot Surahammar

Bodens HF segrade – 6–2 mot Surahammar

Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Hampus Johannesson tvåmålsskytt för Bodens HF

Hemmalaget Bodens HF tog hem de tre poängen efter seger mot Surahammar i hockeyettan norra. 6–2 (0–0, 4–0, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Karl Persman bakom Bodens HF:s avgörande

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Bodens HF stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 9.24.

Bodens HF startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 4–0 till 5–0. Men Surahammar svarade och gjorde 5–1.

Därefter var det dock Bodens HF som avgjorde. Laget gjorde 6–1 med fem minuter kvar att spela genom Hampus Johannesson på pass av Daniel Mannberg och Kevin Arvidsson. Surahammar hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–2.

Bodens HF:s Kevin Arvidsson hade tre assists.

Lördag 21 februari 15.00 spelar Bodens HF borta mot Sollentuna. Surahammar möter Sollentuna hemma i XLNT AKUSTIK Arena onsdag 18 februari 19.00.

Bodens HF–Surahammar 6–2 (0–0, 4–0, 2–2)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Andra perioden: 1–0 (25.04) Joshua Laframboise (Victor Edström, Karl Persman), 2–0 (31.21) Jacob Sundin (Kevin Arvidsson, Felix Dahlroth), 3–0 (31.38) Karl Persman, 4–0 (34.28) Hampus Johannesson (Nils Thomasson, Joshua Laframboise).

Tredje perioden: 5–0 (48.31) Wille Åström (Felix Dahlroth, Kevin Arvidsson), 5–1 (54.43) Adam Karlsson (Lukas Henze, Felix Filipson), 6–1 (55.13) Hampus Johannesson (Daniel Mannberg, Kevin Arvidsson), 6–2 (57.37) Tore Lundström (Melvin Joona, Alexander Dahlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Surahammar: 3-1-1

Nästa match:

Bodens HF: Sollentuna HC, borta, 21 februari 15.00

Surahammar: Sollentuna HC, hemma, 18 februari 19.00