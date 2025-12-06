Hammarö J20:s starka start sänkte Grums IK 2

Seger för Hammarö J20 med 5–3 mot Grums IK 2

Alvin Sott avgjorde för Hammarö J20

Tredje raka segern för Hammarö J20

Grums IK 2 gjorde en dålig första period hemma mot Hammarö J20 i U20 Div 1 västra B herr, som redan efter första perioden ledde med 4–1. Grums IK 2 arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 3–5 (1–4, 1–0, 1–1).

Grums IK 2–Hammarö J20 – mål för mål

Hammarö J20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.23 genom Charlie Fors och gick upp till 0–3. Grums IK 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Hammarö J20 dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Efter 9.40 i andra perioden nätade Frans Mossberg framspelad av Hampus Öhman och reducerade åt Grums IK 2.

5.29 in i tredje perioden fick Viktor Ekman utdelning på pass av Eric Skogsberg och Felix Carlbäck Magnil och ökade ledningen.

13.29 in i perioden satte Elvis Bergsköld pucken framspelad av Alfred Holmgren och reducerade. Men mer än så orkade Grums IK 2 inte med.

För Grums IK 2 gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Hammarö J20 är på sjunde plats.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Hammarö Ishall.

Grums IK 2 tar sig an Viking i nästa match borta lördag 13 december 14.00. Hammarö J20 möter samma dag 17.30 Kumla hemma.

Grums IK 2–Hammarö J20 3–5 (1–4, 1–0, 1–1)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (3.23) Charlie Fors (Johan Hedberg, Albin Hanes), 0–2 (10.02) Johan Hedberg (Alvin Eriksson), 0–3 (10.45) Vilmer Timmerklev (Hjalmar Backman, Eric Skogsberg), 1–3 (15.52) Milian Kitti (Hampus Öhman), 1–4 (18.59) Alvin Sott (Albin Hanes).

Andra perioden: 2–4 (29.40) Frans Mossberg (Hampus Öhman).

Tredje perioden: 2–5 (45.29) Viktor Ekman (Eric Skogsberg, Felix Carlbäck Magnil), 3–5 (53.29) Elvis Bergsköld (Alfred Holmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 3-0-2

Hammarö J20: 3-1-1

Nästa match:

Grums IK 2: Viking HC, borta, 13 december

Hammarö J20: Kumla HC Black Bulls, hemma, 13 december