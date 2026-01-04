Hammarö J20 utklassade Forshaga på hemmaplan

Hammarö J20 vann med 10–1 mot Forshaga

Hammarö J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Frisk avgjorde för Hammarö J20

Hammarö J20 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr med hela 10–1 (4–0, 3–1, 3–0).

Segern var Hammarö J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Kils AIK U20 nästa för Hammarö J20

Hammarö J20 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 7–1.

Hammarö J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Granlycke, som gjorde två mål, och Johan Hedberg.

Hammarö J20:s Johan Hedberg stod för ett mål och fem assists, Albin Hanes gjorde tre mål och ett målgivande pass, Hugo Frisk gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Alvin Sott hade tre assists, Vilmer Timmerklev gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Vincent Granlycke gjorde tre mål.

Hammarö J20 stannar därmed på sjunde plats och Forshaga sist, på elfte plats i tabellen.

Hammarö J20 möter Kils AIK U20 i nästa match borta lördag 17 januari 15.30. Forshaga möter samma dag Nora HC/Hällefors IK U23 hemma.

Hammarö J20–Forshaga 10–1 (4–0, 3–1, 3–0)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (0.34) Hugo Frisk (Alvin Sott, Johan Hedberg), 2–0 (3.00) Hugo Frisk (Alvin Sott, Johan Hedberg), 3–0 (9.38) Albin Hanes (Hugo Frisk, Johan Hedberg), 4–0 (17.57) Albin Hanes (Johan Hedberg, Hugo Frisk).

Andra perioden: 5–0 (28.08) Albin Hanes (Johan Hedberg), 6–0 (29.35) Vincent Granlycke (Felix Carlbäck Magnil, Vilmer Timmerklev), 7–0 (31.25) Vilmer Timmerklev (Charlie Fors, Tobias Nilsson), 7–1 (39.23) Casper Gustafsson.

Tredje perioden: 8–1 (43.34) Johan Hedberg (Alvin Sott, Levi Rosenberg), 9–1 (54.04) Vincent Granlycke (Vilmer Timmerklev), 10–1 (59.48) Vincent Granlycke (Albin Hanes, Tobias Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö J20: 4-0-1

Forshaga: 0-0-5

Nästa match:

Hammarö J20: Kils AIK IK U23, borta, 17 januari 15.30

Forshaga: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 17 januari 15.30