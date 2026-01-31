Hammarö J20 tog enkel seger mot BIK Karlskoga J18

Hammarö J20 segrade – 10–4 mot BIK Karlskoga J18

Hammarö J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alvin Eriksson gjorde tre mål för Hammarö J20

Hammarö J20 vann på bortaplan mot BIK Karlskoga J18 i U20 Div 1 västra B herr med hela 10–4 (2–1, 6–2, 2–1). Senast lagen möttes vann BIK Karlskoga J18 med 3–4.

Segern var Hammarö J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alvin Eriksson tremålsskytt för Hammarö J20

Hammarö J20 spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–6 och ställningen efter två perioder var 3–8.

Hammarö J20 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–8 till 3–10, målen av Hugo Frisk och Herman Westén. Målen punkterade matchen.

Louie Ladréhn reducerade förvisso men närmare än 4–10 kom inte BIK Karlskoga J18. Hammarö J20 tog därmed en stabil seger.

Alvin Eriksson gjorde tre mål för Hammarö J20 och spelade dessutom fram till två mål, Alexander Eriksson hade fyra assists, Albin Hanes stod för tre poäng, varav ett mål, Hugo Frisk gjorde ett mål och två assist och Vincent Granlycke gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Det här betyder att Hammarö J20 ligger på fjärde plats i tabellen och BIK Karlskoga J18 är på sjunde plats.

I nästa omgång har BIK Karlskoga J18 Nora HC/Hällefors IK U23 borta i NEH Hallen, onsdag 4 februari 19.00. Hammarö J20 spelar hemma mot Nora HC/Hällefors IK U23 lördag 7 februari 16.00.

BIK Karlskoga J18–Hammarö J20 4–10 (1–2, 2–6, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (2.34) Albin Hanes (Hugo Frisk, Johan Hedberg), 1–1 (4.17) Jack Ericson (Vincent Persson), 1–2 (15.43) Alvin Sott (Albin Hanes, Hugo Frisk).

Andra perioden: 1–3 (20.51) Max Wassberg (Alvin Eriksson, Vincent Granlycke), 1–4 (22.27) Alvin Eriksson, 1–5 (25.24) Alvin Eriksson (Max Wassberg, Alexander Eriksson), 2–5 (29.51) Rasmus Lundgren (Noel Hollsten), 2–6 (30.59) Alvin Eriksson (Alexander Eriksson, Vincent Granlycke), 3–6 (36.00) Levi Kristiansson (Simon Andersson, Vincent Persson), 3–7 (36.38) Vincent Granlycke (Alexander Eriksson, Alvin Eriksson), 3–8 (38.43) Melwin Haglund (Alexander Eriksson).

Tredje perioden: 3–9 (48.02) Hugo Frisk (Albin Hanes, Johan Hedberg), 3–10 (54.29) Herman Westén (Eric Skogsberg), 4–10 (57.54) Louie Ladréhn (Felix Erngren, Noel Hollsten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 2-0-3

Hammarö J20: 4-0-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 4 februari 19.00

Hammarö J20: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 7 februari 16.00