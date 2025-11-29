Hammarö J20 fortsätter segersviten mot Viking

Hammarö J20-seger med 3–2 mot Viking

Fyra raka segrar hade Hammarö J20 mot just Viking i U20 Div 1 västra B herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Hammarö J20 på nytt – den här gången med 3–2 (0–1, 2–1, 1–0) hemma i Hammarö Ishall.

Viking tog ledningen efter tolv minuters spel genom Tim Rajasalo framspelad av Edvin Brokvist och Andre Waldersnes.

Efter 11.44 i andra perioden gjorde Viking 0–2 genom Tim Rajasalo som gjorde sitt andra mål och tog ett rejält grepp om matchen.

Hammarö J20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Alvin Eriksson.

11.42 in i tredje perioden satte Vincent Granlycke pucken på pass av Herman Westén och Alvin Eriksson och avgjorde matchen. Granlycke fullbordade därmed lagets vändning.

Hammarö J20:s Alvin Eriksson stod för två mål och ett assist.

Hammarö J20 har tre segrar och två förluster och 27–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viking har två vinster och tre förluster och 15–18 i målskillnad. Förlusten var Vikings tredje uddamålsförlust.

Lagen möts igen 21 februari i Valhall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 6 december. Då möter Hammarö J20 Grums IK 2 i Billerudhallen 16.30. Viking tar sig an Nora HC/Hällefors IK U23 hemma 14.00.

Hammarö J20–Viking 3–2 (0–1, 2–1, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 0–1 (12.01) Tim Rajasalo (Edvin Brokvist, Andre Waldersnes).

Andra perioden: 0–2 (31.44) Tim Rajasalo, 1–2 (33.44) Alvin Eriksson (Eric Skogsberg, Tobias Nilsson), 2–2 (39.34) Alvin Eriksson (Felix Carlbäck Magnil, Eric Skogsberg).

Tredje perioden: 3–2 (51.42) Vincent Granlycke (Herman Westén, Alvin Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö J20: 3-1-1

Viking: 2-0-3

Nästa match:

Hammarö J20: Grums IK 2, borta, 6 december

Viking: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 6 december