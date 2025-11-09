Hammarö HC tog revansch på Viking HC J18

Seger för Hammarö HC med 4–2 mot Viking HC J18

Noel Wassberg gjorde två mål för Hammarö HC

Leo Långner avgjorde för Hammarö HC

Det blev 4–2 (0–0, 0–2, 4–0) till Hammarö HC när laget mötte Viking HC J18 på söndagen i U18 division 1 västra D herr. Med det tog bortalaget Hammarö HC en skön revansch, då Viking HC J18 vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

I och med detta har Viking HC J18 fyra förluster i rad.

Hammarö HC:s Noel Wassberg tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös. David Wigh-Dahlgren gjorde 1–0 till Viking HC J18 1.10 in i andra perioden.

Efter 12.41 i andra perioden nätade Hugo Johannesson på pass av Jon Bergström och Hugo Abrahamsson och gjorde 2–0.

Hammarö HC gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–4. Hammarö HC:s mål gjordes av Noel Wassberg 2, Leo Långner och Edwin Ingvarsson. 2–3-målet kom med bara 3.48 kvar att spela genom Leo Långner. Och med 29 sekunder kvar att spela kom också 2–4 genom Edwin Ingvarsson.

Viking HC J18 har en vinst och fyra förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hammarö HC har två vinster och tre förluster och 20–16 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Viking HC med 6–1.

I nästa match, torsdag 13 november möter Viking HC J18 Kristinehamns HT J18 borta i Björkhallen 19.00 medan Hammarö HC spelar hemma mot Grums IK 2 20.00.

Viking HC J18–Hammarö HC 2–4 (0–0, 2–0, 0–4)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Andra perioden: 1–0 (21.10) David Wigh-Dahlgren, 2–0 (32.41) Hugo Johannesson (Jon Bergström, Hugo Abrahamsson).

Tredje perioden: 2–1 (41.16) Noel Wassberg, 2–2 (51.52) Noel Wassberg (Edwin Ingvarsson), 2–3 (56.12) Leo Långner, 2–4 (59.31) Edwin Ingvarsson (Levi Rosenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking HC J18: 1-0-4

Hammarö HC: 2-3-0

Nästa match:

Viking HC J18: Kristinehamns HT, borta, 13 november

Hammarö HC: Grums IK:2, hemma, 13 november