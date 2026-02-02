Hammarby J20:s segerrad mot Segeltorp intakt

Hammarby J20 segrade – 10–1 mot Segeltorp

Hammarby J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Hammarby J20:s Pierre Lindström tvåmålsskytt

Tre raka segrar hade Hammarby J20 mot just Segeltorp i U20 allettan östra inför måndagens match. Och på måndagen segrade Hammarby J20 på nytt – den här gången med hela 10–1 (1–0, 2–1, 7–0) hemma i Kärrtorps IP.

Segern var Hammarby J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Ludvig Gustavsson gjorde avgörande målet

Hammarby J20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.31 slog Pierre Lindström till på pass av Joel Sundqvist Bastos och Axel Isén.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–1.

Hammarby J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av William Sannebro, Albin Windestam, Aeneas Viguier, Pierre Lindström, Victor Nilhammer, Teodor Birkeland och Kasper Sandberg.

Hammarby J20:s Pierre Lindström stod för två mål och tre assists, Joel Sundqvist Bastos hade tre assists, Kasper Sandberg gjorde ett mål och två målgivande passningar och Axel Isén hade tre assists.

Det här betyder att Hammarby J20 är kvar på tredje plats och Segeltorp stannar sist, på tionde plats, i serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hammarby IF vunnit.

Hammarby J20 tar sig an SDE i nästa match borta lördag 7 februari 17.30. Segeltorp möter Trångsund borta onsdag 4 februari 20.00.

Hammarby J20–Segeltorp 10–1 (1–0, 2–1, 7–0)

U20 allettan östra, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (3.31) Pierre Lindström (Joel Sundqvist Bastos, Axel Isén).

Andra perioden: 1–1 (23.01) Olle Malmkvist (Eddie Örnhov, Elis Häggkvist), 2–1 (29.33) Ludvig Gustavsson (Oskar Kristofersson, Kasper Sandberg), 3–1 (37.58) Rayyan Mohammed (Pierre Lindström, Joel Sundqvist Bastos).

Tredje perioden: 4–1 (40.37) Aeneas Viguier (Pierre Lindström, Victor Nilhammer), 5–1 (40.55) William Sannebro (Axel Isén, Kasper Sandberg), 6–1 (42.58) Victor Nilhammer (Joel Sundqvist Bastos, Pierre Lindström), 7–1 (44.23) Teodor Birkeland (Ludvig Gustavsson, Oskar Kristofersson), 8–1 (45.21) Albin Windestam (Svante Hallbom Dovemark, Emil Champ Larsson), 9–1 (46.34) Pierre Lindström, 10–1 (48.09) Kasper Sandberg (Axel Isén, Emil Champ Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 4-1-0

Segeltorp: 1-0-4

Nästa match:

Hammarby J20: SDE HF, borta, 7 februari 17.30

Segeltorp: Trångsunds IF, borta, 4 februari 20.00