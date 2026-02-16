Hammarby J20:s fina svit mot Haninge Anchors fortsätter

Seger för Hammarby J20 med 2–1 efter straffar

Emil Champ Larsson matchvinnare för Hammarby J20

Andra raka förlusten för Haninge Anchors

Haninge Anchors är lite av ett drömmotstånd för Hammarby J20. På måndagen vann Hammarby J20 på nytt – den här gången hemma i Kärrtorps IP. Matchen i U20 allettan östra slutade 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Hammarby J20:s fjärde raka seger mot Haninge Anchors.

Enköping nästa för Hammarby J20

Haninge Anchors började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.20 slog Ludvig Laurin till med assist av Elton Bygård och Milton Kujala Börlin.

Efter 9.46 i andra perioden slog Oskar Kristofersson till på pass av Joel Sundqvist Bastos och Hampus Jernberg och kvitterade för Hammarby J20.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I straffläggningen var det Hammarby J20 som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Emil Champ Larsson för.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby med 3–2.

I nästa match möter Hammarby J20 Enköping borta och Haninge Anchors möter Segeltorp hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 16.00.

Hammarby J20–Haninge Anchors 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 allettan östra, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (2.20) Ludvig Laurin (Elton Bygård, Milton Kujala Börlin).

Andra perioden: 1–1 (29.46) Oskar Kristofersson (Joel Sundqvist Bastos, Hampus Jernberg).

Straffar: 2–1 (65.00) Emil Champ Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 2-1-2

Haninge Anchors: 2-1-2

Nästa match:

Hammarby J20: Enköpings SK HK, borta, 21 februari 16.00

Haninge Anchors: Segeltorps IF, hemma, 21 februari 16.00