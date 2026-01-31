Hammarby J20:s fina svit fortsätter mot Trångsund

Hammarby J20 segrade – 2–0 mot Trångsund

Hammarby J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludvig Gustavsson avgjorde för Hammarby J20

Hammarby J20 har haft det lätt mot Trångsund i U20 allettan östra. Och på lördagen vann Hammarby J20 på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) borta i Stortorpshallen. Det var Hammarby J20:s fjärde raka seger mot Trångsund.

Segern var Hammarby J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Trångsund fyra förluster i rad.

Segeltorp nästa för Hammarby J20

De två första perioderna blev mållösa.

Hammarby J20 tog ledningen först efter 14 minuters spel i tredje perioden genom Ludvig Gustavsson efter pass från Aeneas Viguier och Pierre Lindström. Teodor Birkeland stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med fem sekunder kvar att spela. 0–2-målet blev matchens sista.

Hammarby J20 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Trångsund är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby med 4–1.

Trångsund tar sig an Haninge Anchors i nästa match borta måndag 2 februari 19.40. Hammarby J20 möter samma dag 19.45 Segeltorp hemma.

Trångsund–Hammarby J20 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

U20 allettan östra, Stortorpshallen

Tredje perioden: 0–1 (54.22) Ludvig Gustavsson (Aeneas Viguier, Pierre Lindström), 0–2 (59.55) Teodor Birkeland.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 1-0-4

Hammarby J20: 4-1-0

Nästa match:

Trångsund: Haninge Anchors HC, borta, 2 februari 19.40

Hammarby J20: Segeltorps IF, hemma, 2 februari 19.45