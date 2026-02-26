Hammarby J20 kvitterade mot Enköping efter hemmaseger

Hammarby J20-seger med 3–2 efter straffar

Erik Lundberg tvåmålsskytt för Hammarby J20

Enköping blir nästa motstånd för Hammarby J20

Hammarby J20 vann på hemmaplan med 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Enköping i playoff till kvalserien till U20 region öst herr. Matchen slutade 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Nästa match blir nu helt avgörande.

Erik Lundberg med två mål för Hammarby J20

Enköping började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.16 slog Isak Heikman till efter pass från Alexander Malm och Felix Gustafsson.

Efter 16.15 i andra perioden slog Oskar Kristofersson till på pass av Milian Claeson och Aeneas Viguier och kvitterade för Hammarby J20.

5.57 in i tredje perioden fick Erik Lundberg utdelning framspelad av Pierre Lindström och William Sannebro och gav laget ledningen. Enköping kvitterade till 2–2 med 20 sekunder kvar att spela genom Emil De Pourbaix.

Hammarby J20:s Erik Lundberg satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Nästa match spelas på lördag 14.50 i Bahcohallen.

Hammarby J20–Enköping 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (1.16) Isak Heikman (Alexander Malm, Felix Gustafsson).

Andra perioden: 1–1 (36.15) Oskar Kristofersson (Milian Claeson, Aeneas Viguier).

Tredje perioden: 2–1 (45.57) Erik Lundberg (Pierre Lindström, William Sannebro), 2–2 (59.40) Emil De Pourbaix.

Straffar: 3–2 (65.00) Erik Lundberg.

Nästa match:

28 februari, 14.50, Enköping–Hammarby J20, i Bahcohallen