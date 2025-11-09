Hammarby IF U18 vann mot Nyköpings SK 2 U18 efter Ludvig Gustavssons två mål

Hammarby IF U18-seger med 3–2 mot Nyköpings SK 2 U18

Hammarby IF U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludvig Gustavsson gjorde två mål för Hammarby IF U18

Det blev Hammarby IF U18 som gick segrande ur mötet med Nyköpings SK 2 U18 i U18 division 1 östra C herr på bortaplan, med 3–2 (2–0, 1–0, 0–2).

Segern var Hammarby IF U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Hammarby IF U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter. Efter 8.37 i andra perioden nätade Ludvig Gustavsson på nytt på pass av Lucas Mcgregor och Axel Snöfors och gjorde 0–3. Arvid Rosdahl och Gustav Nilsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 2–3 kom inte Nyköpings SK 2 U18.

Det här var Hammarby IF U18:s andra uddamålsseger.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Kärrtorps IP.

Söndag 16 november möter Nyköpings SK 2 U18 Tullinge U18 borta 15.30 och Hammarby IF U18 möter IFK Tumba IK 2 hemma 17.30.

Nyköpings SK 2 U18–Hammarby IF U18 2–3 (0–2, 0–1, 2–0)

U18 division 1 östra C herr, Lilla Hallen

Första perioden: 0–1 (17.33) Oskar Benchea (Lucas Mcgregor, Alexander Nylander), 0–2 (18.23) Ludvig Gustavsson (Svante Hallbom Dovemark).

Andra perioden: 0–3 (28.37) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor, Axel Snöfors).

Tredje perioden: 1–3 (44.40) Arvid Rosdahl (Eddie Jupiter), 2–3 (46.09) Gustav Nilsson (Tergel Uuganbayar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköpings SK 2 U18: 3-0-2

Hammarby IF U18: 4-0-1

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Tullinge TP HC, borta, 16 november

Hammarby IF U18: IFK Tumba IK 2, hemma, 16 november