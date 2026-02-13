Hammarby IF U18 nollade FOC Farsta IF och vann med 3–0
- Hammarby IF U18-seger med 3–0 mot FOC Farsta IF
- Hammarby IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Elfte raka nederlaget för FOC Farsta IF
Hammarby IF U18 gjorde en stark match när laget vann på bortaplan mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Matchen slutade med en klar seger för Hammarby IF U18, 0–3.
Segern var Hammarby IF U18:s nionde på de senaste tio matcherna, och sjätte bortasegern i rad.
FOC Farsta IF–Hammarby IF U18 – mål för mål
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, FOC Farsta IF på nionde och sista plats och Hammarby IF U18 i serieledning.
Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby med 5–1.
Söndag 15 februari möter FOC Farsta IF Åker/Strängnäs HC borta 14.10 och Hammarby IF U18 möter Tullinge U18 hemma 17.40.
