Halmstad vann klart hemma mot Nyköping

Halmstad vann med 10–5 mot Nyköping

Alexander Klarin matchvinnare för Halmstad

Tredje raka förlusten för Nyköping

Halmstad fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Nyköping i hockeyettan södra med 10–5 (5–1, 2–3, 3–1).

Dalen nästa för Halmstad

Halmstad hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.13 genom Alexander Artursson och gick upp till 3–0. Nyköping kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Halmstad dock ryckt åt sig ledningen med 5–1. I andra perioden var det i stället Nyköping som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 7–4.

Halmstad tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.10 genom William Berg och gick upp till 9–4 innan Nyköping svarade.

10–5 blev det till slut för Halmstad.

Halmstads Oscar Johnsson stod för två mål och två assists, Viktor Bernhardtz gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Otto Stahre hade tre assists. Hugo Pettersson gjorde två mål och en assist för Nyköping.

Nyköping har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Halmstad har sex poäng.

Den 6 december möts lagen återigen, då i Stora Hallen.

Onsdag 15 oktober 19.00 spelar Halmstad hemma mot Dalen. Nyköping möter Kungälv borta i Oasen söndag 12 oktober 16.00.

Halmstad–Nyköping 10–5 (5–1, 2–3, 3–1)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (2.13) Alexander Artursson (Jakub Kanka, William Berg), 2–0 (4.04) Hampus Johansson (Viktor Bernhardtz, Otto Stahre), 3–0 (6.45) Oscar Johnsson (Viktor Bernhardtz), 3–1 (8.19) Isak Kolsbo (Karl Eriksson, Adam Wagner), 4–1 (9.01) Valter Johansson (Otto Stahre, Oscar Johnsson), 5–1 (19.19) Viktor Bernhardtz (Oscar Johnsson).

Andra perioden: 6–1 (25.15) Alexander Klarin (Anton Berglund, Albin Blomberg), 7–1 (33.54) Hampus Johansson (Viktor Bernhardtz), 7–2 (34.58) Hugo Pettersson, 7–3 (37.22) Hugo Pettersson (Ivan Kolsmyr, William Hildebertszon), 7–4 (39.12) Axel Eriksson.

Tredje perioden: 8–4 (42.10) William Berg (Marcus Borgh), 9–4 (43.51) Melker Iversen (Martin Pärna, Victor Gagic), 9–5 (46.44) William Hildebertszon (Hugo Pettersson, Ivan Kolsmyr), 10–5 (54.49) Oscar Johnsson (Otto Stahre, Tim Bergström).

Nästa match:

Halmstad: HC Dalen, hemma, 15 oktober

Nyköping: Kungälvs IK, borta, 12 oktober