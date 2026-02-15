Halmstad J18:s starka svit mot Jonstorp fortsätter

Halmstad J18 segrade – 4–2 mot Jonstorp

Halmstad J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Matheo Rix gjorde två mål för Halmstad J18

Tre raka segrar hade Halmstad J18 mot just Jonstorp i U18 division 1 syd C vår inför söndagens match. Och på söndagen segrade Halmstad J18 på nytt – den här gången med 4–2 (0–0, 2–1, 2–1) hemma i Halmstad Arena.

I och med detta har Halmstad J18 hela fem raka segrar i U18 division 1 syd C vår.

Matheo Rix tvåmålsskytt för Halmstad J18

Den första perioden slutade mållös.

Halmstad J18 startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Melwin Britz och Hjalmar Rydh innan Jonstorp svarade och gjorde 2–1 genom Jakob Johansson.

Halmstad J18 utökade ledningen igen genom Matheo Rix efter 3.43 i tredje perioden.

Jonstorp reducerade dock till 3–2 genom Eric Stjärnborg efter 11.30 av perioden.

Halmstad J18 kunde dock avgöra till 4–2 med 29 sekunder kvar av matchen genom Matheo Rix.

Matheo Rix gjorde två mål för Halmstad J18 och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstad med 3–2 efter avgörande på straffar.

Torsdag 19 februari 19.20 spelar Halmstad J18 hemma mot KRIF Hockey J18. Jonstorp möter KRIF Hockey J18 borta i Soft Center Arena söndag 22 februari 12.30.

Halmstad J18–Jonstorp 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

U18 division 1 syd C vår, Halmstad Arena

Andra perioden: 1–0 (30.10) Melwin Britz (Tage Jonasson, Matheo Rix), 2–0 (32.27) Hjalmar Rydh (Matheo Rix), 2–1 (33.18) Jakob Johansson (Sam Holmberg, Olle Permevik).

Tredje perioden: 3–1 (43.43) Matheo Rix (Melwin Britz, Sigge Boysen), 3–2 (51.30) Eric Stjärnborg (Sam Holmberg, Axel Lindelöv), 4–2 (59.31) Matheo Rix.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 5-0-0

Jonstorp: 2-0-3

Nästa match:

Halmstad J18: KRIF Hockey, hemma, 19 februari 19.20

Jonstorp: KRIF Hockey, borta, 22 februari 12.30