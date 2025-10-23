Halmstad J18:s segerrad fortsätter efter 3–2 mot Hanhals J18

Halmstad J18-seger med 3–2 mot Hanhals J18

Halmstad J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Artur Bergkvist gjorde två mål för Halmstad J18

Halmstad J18 är svårslaget i U18 division 1 syd A. Mot Hanhals J18 hemma i Halmstad Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) och har nu fyra segrar i rad.

Artur Bergkvist tvåmålsskytt för Halmstad J18

Första perioden var jämn. Hanhals J18 inledde bäst och tog ledningen genom Max Johansson efter 10.06, men Halmstad J18 kvitterade genom Matheo Rix efter 15.02. Halmstad J18 gjorde också 2–1 efter 14.38 i andra perioden när Artur Bergkvist hittade rätt på pass av Matheo Rix och Melwin Britz. Halmstad J18 utökade ledningen genom Artur Bergkvist som gjorde sitt andra mål efter 7.00 i tredje perioden.

Linus Krook reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Hanhals J18.

Matheo Rix gjorde ett mål för Halmstad J18 och spelade dessutom fram till två mål och Artur Bergkvist stod för två mål och ett assist.

Förlusten var Hanhals J18:s andra uddamålsförlust.

Halmstad J18 har nu tolv poäng och Hanhals J18 har tio poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 november i Kungsbacka Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 26 oktober. Då möter Halmstad J18 Hisingen i Halmstad Arena 14.00. Hanhals J18 tar sig an Bäcken hemma 19.00.

Halmstad J18–Hanhals J18 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

U18 division 1 syd A, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (10.06) Max Johansson (Jonathan Ringgren, Ludwig Bonander), 1–1 (15.02) Matheo Rix (Artur Bergkvist, Sigge Boysen).

Andra perioden: 2–1 (34.38) Artur Bergkvist (Matheo Rix, Melwin Britz).

Tredje perioden: 3–1 (47.00) Artur Bergkvist (Melwin Britz, Matheo Rix), 3–2 (55.53) Linus Krook (Ludwig Bonander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 4-0-1

Hanhals J18: 3-1-1

Nästa match:

Halmstad J18: Hisingens IK, hemma, 26 oktober

Hanhals J18: Bäcken HC, hemma, 26 oktober