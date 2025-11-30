Halmstad J18:s fina svit håller i sig efter 8–3 mot Hisingen

Halmstad J18 segrade – 8–3 mot Hisingen

Halmstad J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Matheo Rix tvåmålsskytt för Halmstad J18

Segertåget fortsätter för Halmstad J18 efter ny vinst. Mot Hisingen på bortaplan i Tuve Ishall på söndagen vann med 8–3 (3–0, 2–2, 3–1) och har nu fem segrar i rad i U18 division 1 syd A.

Zack Bliss bakom Halmstad J18:s seger

Halmstad J18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Halmstad J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–5 till 2–8.

Olof Lagerlöf reducerade förvisso men närmare än 3–8 kom inte Hisingen. Halmstad J18 tog därmed en säker seger.

Matheo Rix gjorde två mål för Halmstad J18 och spelade fram till ett mål.

Med en omgång kvar är Hisingen på sjätte plats i tabellen medan Halmstad J18 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Hisingens IK med 3–2.

Söndag 7 december 14.00 möter Hisingen Grästorp/Sörhaga Alingsås borta i Åse & Viste Arena medan Halmstad J18 spelar hemma mot Bäcken.

Hisingen–Halmstad J18 3–8 (0–3, 2–2, 1–3)

U18 division 1 syd A, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (2.35) Oscar Möllerström (Noel Persson, Hjalmar Olsson), 0–2 (10.26) Filip Norlén (Abbe Nilsson, Tage Jonasson), 0–3 (15.15) Tage Jonasson (Matheo Rix, Artur Bergkvist).

Andra perioden: 0–4 (26.50) Zack Bliss, 0–5 (27.20) Lucas Nordvall (Charlie Nilsson Nadj, Hjalmar Rydh), 1–5 (36.38) John Björsander (Alvin Thulin, Noah Fredriksson), 2–5 (38.05) Mateusz Myszka (Ludvig Krook, Oliwer Lövgren).

Tredje perioden: 2–6 (44.24) Matheo Rix (Artur Bergkvist), 2–7 (46.43) Matheo Rix (Milian Sörensen Englund), 2–8 (55.11) Hjalmar Olsson (Hampus Rastius, Abbe Nilsson), 3–8 (57.34) Olof Lagerlöf (Ludvig Krook, Mateusz Myszka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 1-0-4

Halmstad J18: 5-0-0

Nästa match:

Hisingen: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 7 december

Halmstad J18: Bäcken HC, hemma, 7 december