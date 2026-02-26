Halmstad J18 utklassade Limhamn – vann med 10–1

Halmstad J18-seger med 10–1 mot Limhamn

Halmstad J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Julius Roth tremålsskytt för Halmstad J18

Halmstad J18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Limhamn i U18 division 1 syd C vår med hela 10–1 (4–0, 3–0, 3–1). En skön revansch från senast lagen möttes, då Limhamn vann med 4–3.

Det här innebär att Halmstad J18 nu har åtta segrar i följd i U18 division 1 syd C vår.

Artur Bergkvist gjorde matchvinnande målet

Halmstad J18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Halmstad J18 som var vassast och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Julius Roth, Matheo Rix och Mille Svensson.

Halmstad J18 vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 10–1.

Halmstad J18:s Matheo Rix stod för två mål och två assists, Julius Roth gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Casper Bergström hade tre assists, Abbe Nilsson hade tre assists och Mille Svensson gjorde två mål och ett målgivande pass.

I nästa match, söndag 1 mars möter Halmstad J18 IF Lejonet U18 borta i Landskrona Ishall B 17.10 medan Limhamn spelar borta mot KRIF Hockey J18 14.00.

Halmstad J18–Limhamn 10–1 (4–0, 3–0, 3–1)

U18 division 1 syd C vår, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (2.11) Alvin Gäck (Milton Ålund), 2–0 (4.26) Artur Bergkvist (Melwin Britz, Abbe Nilsson), 3–0 (12.28) Mille Svensson (Leo Nilsson, Abbe Nilsson), 4–0 (15.17) Julius Roth (Matheo Rix, Casper Bergström).

Andra perioden: 5–0 (30.16) Julius Roth (Mille Svensson, Casper Bergström), 6–0 (33.53) Matheo Rix (Casper Bergström), 7–0 (37.22) Mille Svensson (Leo Nilsson).

Tredje perioden: 7–1 (45.22) Elmer Möller (Sylver Hulzebosch), 8–1 (46.58) Matheo Rix (Abbe Nilsson, Julius Roth), 9–1 (54.55) Julius Roth (Matheo Rix, Alvin Gäck), 10–1 (55.06) Olle Bergström (Gustav Högardh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 5-0-0

Limhamn: 2-0-3

Nästa match:

Halmstad J18: IF Lejonet, borta, 1 mars 17.10

Limhamn: KRIF Hockey, borta, 1 mars 14.00