Halmstad J18 fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Halmstad J18-seger med 7–2 mot Kungälv

Matheo Rix med två mål för Halmstad J18

Tredje raka segern för Halmstad J18

Efter en tuff period har Halmstad J18 nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Kungälv i Halmstad Arena i U18 division 1 syd A och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Kungälv blev 7–2 (3–0, 2–0, 2–2).

Halmstad J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 9.40 i andra perioden nätade Tage Jonasson på pass av Filip Norlén och Milian Sörensen Englund och gjorde 4–0.

Hjalmar Olsson gjorde dessutom 5–0 efter 12.43.

Kungälv reducerade dock till 5–1 genom Malte Herlitz efter 5.42 av perioden.

Halmstad J18 gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 5–1 till 7–1, målen av Abbe Nilsson och Zack Bliss, vilket avgjorde matchen.

Léon Dindic Jönsson reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Kungälv. Halmstad J18 tog därmed en säker seger.

Matheo Rix gjorde två mål för Halmstad J18 och ett målgivande pass och Zack Bliss stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Halmstad J18 med 21–11 och Kungälv med 23–17 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Halmstad J18 på tredje plats i tabellen medan Kungälv är på femte plats.

När lagen möttes senast vann Halmstad Hammers HC med 4–0.

Torsdag 27 november spelar Halmstad J18 borta mot Hanhals J18 18.30 och Kungälv mot Borås borta 19.30 i Borås Ishall.

Halmstad J18–Kungälv 7–2 (3–0, 2–0, 2–2)

U18 division 1 syd A, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (7.29) Casper Bergström (Artur Bergkvist, Melwin Britz), 2–0 (13.02) Matheo Rix (Zack Bliss, Sebastian Bergqvist), 3–0 (18.27) Matheo Rix (Abbe Nilsson, Hampus Rastius).

Andra perioden: 4–0 (29.40) Tage Jonasson (Filip Norlén, Milian Sörensen Englund), 5–0 (32.43) Hjalmar Olsson.

Tredje perioden: 5–1 (45.42) Malte Herlitz (Ivar Lindegren, Erik Wunsch), 6–1 (53.46) Abbe Nilsson (Matheo Rix, Zack Bliss), 7–1 (56.51) Zack Bliss (Milian Sörensen Englund), 7–2 (57.40) Léon Dindic Jönsson (Vilmer Olofsson, Gustav Theng).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 3-1-1

Kungälv: 3-0-2

Nästa match:

Halmstad J18: Hanhals IF, borta, 27 november

Kungälv: Borås HC, borta, 27 november