Halmstad HF vände underläge och vann

Halmstad HF vann med 5–3 mot Olofström

Affe Rapp tvåmålsskytt för Halmstad HF

Carl Sjulander avgjorde för Halmstad HF

Halmstad HF låg under inför sista perioden i bortamatchen i U20 region syd herr mot Olofström. Men laget vände underläget och vann med 5–3 (1–2, 0–0, 4–1) i lördagens match i Stålhallen.

Olofström tog ledningen i början av första perioden genom Gunnar Westerlind.

Halmstad HF kvitterade till 1–1 genom Edvin Wigö med 3.46 kvar att spela.

Efter 19.36 i matchen gjorde Olofström 2–1 genom Vilgot Hansen.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden var det i stället Halmstad HF som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 5–3.

Halmstad HF:s Emilio Loftenius hade tre assists.

Olofström har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Halmstad HF har sex poäng.

Lagen möts igen 15 november i Halmstad Arena.

Tisdag 7 oktober spelar Olofström borta mot Kungälv 19.00 och Halmstad HF mot Borås hemma 19.20 i Halmstad Arena.

Olofström–Halmstad HF 3–5 (2–1, 0–0, 1–4)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (4.44) Gunnar Westerlind (Viktor Forsberg, Mike Westmark), 1–1 (16.14) Edvin Wigö (Emilio Loftenius), 2–1 (19.36) Vilgot Hansen (Noel Öfverman, Oscar Gustafsson).

Tredje perioden: 2–2 (44.31) Hugo Jonasson (Carl Sjulander, Ture Östman), 3–2 (46.23) Vilgot Hansen (Mike Westmark), 3–3 (47.35) Affe Rapp (Arvid Ottoson Knuuttila, Emilio Loftenius), 3–4 (57.55) Carl Sjulander (Emilio Loftenius), 3–5 (58.54) Affe Rapp.

Nästa match:

Olofström: Kungälvs IK, borta, 7 oktober

Halmstad HF: Borås HC, hemma, 7 oktober